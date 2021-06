Wie erfüllt ihr die Challenge am schnellsten, in der ihr die Raubtiere jagen müsst? Eine der letzten Quests von Season 6 Woche 12 lässt euch auf die Jagd nach den Jägern gehen. Wir zeigen euch in diesem Guide, wo ihr sie findet und wie ihr sie fangt.

Wo sind die Raubtiere in Fortnite?

Wölfe und Raptoren wandern tendenziell sehr viel herum. Wenn man sie nicht gebrauchen kann, sind sie überall, aber sie sind recht schwierig zu finden, wenn man sie braucht und sucht. Allerdings gibt es einige Stellen, an denen sie spawnen. Dort ist logischerweise die Wahrscheinlichkeit größer, auf eines der Raubtiere zu stoßen. Einer dieser Orte ist Stealthy Stronghold. Ihr braucht vielleicht ein paar Anläufe, bis ihr auf eine Gruppe Raptoren trefft, aber es ist wenigstens ein Anfang.

Wenn ihr einmal ein Rudel gefunden habt, müsst ihr 3 der Raubtiere töten, um die Fortnite Herausforderung von Woche 12 abzuschließen. Also packt ordentlich Equipment ein, genug Munition und Waffen, damit ihr nicht mit leeren Händen dasteht, wenn die Raubtiere sich wehren. Wenn ihr sie im Rudel antrefft, können sie auch schon mal gefährlich werden, versucht also möglichst auf Abstand zu bleiben. Als Kills für die Herausforderung zählen nur Wölfe und Raptoren.

Um den Battle Pass vor dem Start von Season 7 noch zu beenden, ist die Raubtier-Challenge eine der letzten Möglichkeiten. Gebt also nicht auf, auch wenn ihr zwei oder drei Anläufe benötigt.