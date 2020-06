Das neue Hearthstone-Event läuft einen ganzen Monat lang und bringt jede Woche neue Ereignisse. Obendrein werden die Spieler mit vielen Gratis-Belohnungen bei Laune gehalten. Blizzard stimmt die Fans in einem Hearthstone-typischen Musical-Trailer schon einmal auf das Großereignis ein.

Woche 1: Die Piraten kommen

Am 9. Juni entern die Piraten den Schlachtfeldmodus.Das bedeutet einen völlig neuen Kreaturentyp für Hearthstone's Autochess-Modus. Neben 17 neuen Dienern sind außerdem 3 neue Helden am Start. Und Käpt'n Glubschauge kehrt nach einer Überarbeitung ebenfalls zurück in Bob's Taverne.

Um den Rekrutierungspool nicht zu sehr zu verwässern werden ab sofort nur fünf der sechs verfügbaren Dienertypen (Wildtiere, Dämonen, Drachen, Murlocs, Mechs, Piraten) aktiv sein. Helden mit Synergien zu bestimmten Dienertypen setzen in diesen Runden dann ebenfalls aus, um die Fairness zu wahren.

Toll für Neueinsteiger: Die Kosten des Gasthauspasses wurden halbiert, er kostet nun nur noch 1.250 Gold.

Woche 2: Die Höllenfeuerprobe

Am 17. Juni beginnt ein kostenloses Solo-Abenteuer mit fünf Kapiteln. Aranna Sternsucher stellt sich Mecha-Jaraxxus entgegen. Als Belohnung für ein erfolgreiches bestehen gibt es einen neuen Kartenrücken: Rostlegion.

Der neue Kartenrücken: Rostlegion © Blizzard Entertainment

Obendrein wird Arianna Sternsucher am gleichen Tag als neue Heldin im Schlachtfeldmodus verfügbar sein.

Woche 3: Die Herausforderungen der Höllenfeuerprobe

Am 24. Juni erhalten alle Spieler Zugang zum Herausforderungsmodus. Hier muss das eigene Deck erstellt und anschließend gegen die Bosse der Scherbenwelt geführt werden. Wer es schafft alle Herausforderungen zu bestehen erhält zur Belohnung die goldene legendäre Karte "Kael'thas Sonnenwanderer".

Außerdem kehrt das Kartenchaos "Die Feuertaufe" zurück. Spieler erhalten ein zufälliges Deck, wer verliert erhält in der nächsten Runde das Deck seines Gegners.

Woche 4: Die Krawallkuppel

Um das ganze Programm abzurunden beginnt am 1. Juli ein spezielles Kartenchaos: Die Krawallkuppel. Man wählt eine Klasse und eine der neuen Waffen und stürzt sich dann ins Gefecht. Am Ende bleibt nur ein Gewinner übrig.

Während des Events wird außerdem eine legendäre Questreihe starten welche die Spieler mit insgesamt neun Kartenpackungen belohnt. Die ganzen Patchnotes zum neuesten Hearthstone Update findet ihr hier.