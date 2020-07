Das mittlerweile 19. Add-on spielt in der Zauberakademie Scholomance. Eine der größten Neuerungen sind die Doppelklassenkarten, gleich 40 davon wird es geben. Sie sind von zwei Klassen einsetzbar und sind so entworfen, dass überlappende Mechaniken / Strategien oder Kreaturentypen zusammenpassen. Beispielsweise haben sowohl Jäger als auch Druiden eine Vorliebe für Wildtiere. Zusätzlich wird es auch noch zehn Professorendiener geben, für jedes einzigartige Klassenpaar eine. Für einen ersten Vorgeschmack auf die Erweiterung gibt es mal wieder einen Hearthstone-typischen Musical-Trailer:

Als neues Schlüsselwort ist "Zauberschub" am Start. Es kann auf Dienern und Waffen vorkommen und löst einmalige, mächtige Effekte aus, wenn der Spieler seinen nächsten Zauber wirkt. Zudem gibt es noch die neuen Lehrbücher. Mit Ihnen kann man eine Karte entdecken und obendrein die Manakosten der nächsten ausgespielten Karte desselben Typs verringern.

Der Präsident von Blizzard, J. Allen Brack, äußert sich in der Pressemeldung folgendermaßen:

"Wir haben großen Spaß daran, neue Verwicklungen und Mechaniken in Hearthstone einzubauen. Akademie Scholomance ist eine unserer bisher kreativsten Erweiterungen. Hearthstone war noch nie so gut und wir sind gespannt, was die Spieler mit den neuen Doppelklassenkarten und all den anderen neuen Hilfsmitteln und Tricks anstellen werden."

Die Doppelklassenkarten

Die Doppelklassenkarten bringen frischen Wind in das altgediente System von Hearthstone. Das hier sind die zehn möglichen Klassenkombinationen:

Druide/Jäger

Jäger/Dämonenjäger

Dämonenjäger/Hexenmeister

Hexenmeister/Priester

Priester/Paladin

Paladin/Krieger

Krieger/Schurke

Schurke/Magier

Magier/Schamane

Schamane/Druide

Mit "Shan'do Wildklaue hat Blizzard auch schon einmal ein legendäres Beispiel für diesen neuen Kartentyp veröffentlicht. Hier zeigt sich auch dass der "Wählt aus:" Effekt nicht mehr ausschließlich dem Druiden vorbehalten ist.

Shan'do Wildklaue, eine der 40 Doppelklassenkarten der neuen Erweiterung © Blizzard Entertainment

Zwei Pakete für Vorbesteller

Ab heute gibt es zwei Pakete für Vorbesteller im Ingame-Shop. Das Megapaket schlägt mit 79,99 Euro zu Buche, enthalten sind neben 85 Kartenpackungen (von denen fünf golden sind) auch noch eine zufällige goldene legendäre Karte, der Magierheld Kel'Thuzad mitsamt Kartenrücken, ein Gasthauspass und vier Arenazugänge.

Im günstigeren Paket für 49,99 Euro sind 55 Packungen sowie eine zufällige goldene legendäre Karte und der Kel'Thuzad Kartenrücken enthalten.

Aber auch Free-to-play-Spieler können sich freuen. Schon jetzt gibt es beim Einloggen in das Spiel eine Gratis-Belohnung: Zwei Kopien des epischen neutralen Dieners "Austauschschüler".

Der Austauschschüler

Der Austauschschüler hat auch einen ganz neue Mechanik: Sein Effekt ändert sich je nachdem auf welchem Spielbrett gespielt wird. Damit bringen Blizzard einen weiteren Zufalls-Effekt ins Spiel, der vom Spieler nicht beeinflussbar ist.

Der "Austauschschüler" überrascht mit einem neuen Effekt © Blizzard Entertainment

Ein Überblick über die verschiedenen Effekte:

Orgrimmar: Kampfschrei: Verursacht 2 Schaden

Kampfschrei: Verursacht 2 Schaden Stormwind: Gottesschild

Gottesschild Stranglethorn: Verstohlenheit, Giftig

Verstohlenheit, Giftig Pandaria: Kampfschrei: Verleiht einem befreundeten Diener +1/+2

Kampfschrei: Verleiht einem befreundeten Diener +1/+2 Naxxramas: Todesröcheln: Erhaltet einen zufälligen Diener mit Todesröcheln auf die Hand

Todesröcheln: Erhaltet einen zufälligen Diener mit Todesröcheln auf die Hand Goblins vs. Gnomes: Kampfschrei und Todesröcheln: Erhaltet ein Ersatzteil auf die Hand

Kampfschrei und Todesröcheln: Erhaltet ein Ersatzteil auf die Hand Schwarzfels: Verringert am Ende Eures Zuges die Kosten einer zufälligen Karte auf eurer Hand um (2)

Verringert am Ende Eures Zuges die Kosten einer zufälligen Karte auf eurer Hand um (2) Das Große Turnier: Inspiration: Zieht eine Karte

Inspiration: Zieht eine Karte Museum: Kampfschrei: Zieht eine Karte

Kampfschrei: Zieht eine Karte Ausgrabungsstätte: Erhaltet eine zufällige Waffe auf die Hand

Erhaltet eine zufällige Waffe auf die Hand Stormwind (alte Götter): Kampfschrei: Verbraucht euer gesamtes Mana. Ruft einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei.

Kampfschrei: Verbraucht euer gesamtes Mana. Ruft einen zufälligen Diener mit den gleichen Kosten herbei. Karazhan: Kampfschrei: Erhaltet einen Portalzauber aus Karazhan auf die Hand

Kampfschrei: Erhaltet einen Portalzauber aus Karazhan auf die Hand Straßen von Gadgetzan: Verleiht einem zufälligen Diener auf Eurer Hand +2/+2

Verleiht einem zufälligen Diener auf Eurer Hand +2/+2 Un'Goro: Kampfschrei: Mutiert

Kampfschrei: Mutiert Frostthron: Todesröcheln: Erhaltet eine zufällige Todesritterkarte auf die Hand

Todesröcheln: Erhaltet eine zufällige Todesritterkarte auf die Hand Kobolde und Katakomben: Kampfschrei: Rekrutiert einen Diener, der maximal (2) kostet

Kampfschrei: Rekrutiert einen Diener, der maximal (2) kostet Hexenwald: Echo, Eifer

Echo, Eifer Geheimlabor: Spott. Kampfschrei: Erhält +5/+5 wenn ihr 10 Manakristalle habt

Spott. Kampfschrei: Erhält +5/+5 wenn ihr 10 Manakristalle habt Rastakhans Rambazamba: Eifer. Überwältigen: Zieht eine Karte

Eifer. Überwältigen: Zieht eine Karte Dalaran: Kampfschrei: Erhaltet einen Lakaien auf die Hand

Kampfschrei: Erhaltet einen Lakaien auf die Hand Uldum: Wiederkehr

Wiederkehr Uldum 2: Kampfschrei: Erhaltet einen Plagenzauber aus Uldum auf die Hand

Kampfschrei: Erhaltet einen Plagenzauber aus Uldum auf die Hand Drachen: Kampfschrei: Entdeckt einen Drachen

Kampfschrei: Entdeckt einen Drachen Scherbenwelt: Inaktiv für 2 Züge. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 3 Schaden zu, wenn er erwacht

Inaktiv für 2 Züge. Fügt 2 zufälligen feindlichen Dienern 3 Schaden zu, wenn er erwacht Akademie Scholomance: Kampfschrei: Erhaltet eine Doppelklassenkarte auf die Hand

Gleich 25 verschiedene Effekte verbergen sich also hinter dem unscheinbaren Kartentext. Das Spielbrett "Akademie Scholomance" wurde auch schon veröffentlicht:

Das neue Spielbrett der Akademie Scholomance © Blizzard Entertainment

Auf den Spielbrettern sind ja auch immer eine Menge Easter-Eggs versteckt die durch fleißiges herumklicken während dem gegnerischen Zug gefunden werden können.

Ankündigungs-Video - Kel'Thuzads Laptop?

Mit einem kreativen Ankündigungsvideo präsentieren uns Blizzard-Mitarbeiter schon einmal die ersten Karten der neuen Erweiterung. Bei einem Videoanruf druchstöbern sie die Dateien des Scholomance-Schulleiters Kel'Thuzad und stoßen auf allerlei Überraschungen, aber seht selbst:

Hearthstone-Fans dürfen sich mit dem neuen Addon, das die zweite Phase des Jahr des Phönix einläutet, außerdem über ein neues Soloabenteuer, neue Schlachtfeld-Helden und -Diener mitsamt neuem Schlachtfeldmodus freuen. Obendrein ist ein gänzlich neuer Spielmodus in Arbeit. Über genau Details hierzu lässt uns Blizzard aber noch im Dunkeln.