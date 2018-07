Was passiert eigentlich derzeit bei League of Legends - Gefühlt die gesamte Community steht Kopf, ob des herrschenden Patch- und Update-Wahnsinns.

Was ist noch Meta, was nicht und welcher Champion findet sich auf der Bot, Mid oder Top Lane wieder? Selbst Publisher Riot Games scheint nicht mehr wirklich zu wissen, wo welcher Champ hingehört und auch die Profis der LCK, EU & NA LCS, LPL und Co. sind sich nicht zur Gänze darüber sicher, was wo und wie gespielt werden sollte.

Der Patch-Würfelkoffer

Die ganze Meta-Game-Debatte begann schon vor einigen Monaten, als League-of-Legends-Entwickler Riot Games einen Ausblick auf die kommenden Patches gab. Während Patch 8.8, 8.9 und 8.10 einiges an der Spielmechanik verbesserte oder einfach nur änderte, warf 8.11 das komplette gegenwärtige Meta-Gameplay über den Haufen und führte ganz nebenbei Pyke, den Bloodharbor Ripper in das Spiel ein.

Neu im Rift: Pyke © Riot Games

Neben den unterschiedlichsten Charakteranpassungen, wurde jeder AD Carry von Grund auf verändert oder "reformiert". Einem Großteil der Community stieß dieser Zug jedoch extrem sauer auf, weil aus deren Sicht die Carries nun komplett "kaputt" gepatcht wurden.

Darius und Fiddle auf der Bot

Tatsächlich sorgte die Veränderungen der ADC-Stats unter anderem dafür, dass diese – zumindest mit Hinblick auf die kompetitive Szene – fast vollständig von den Pros ignoriert werden. Zwar finden sich noch Champions wie Lucian oder Miss Fortune auf der Bot Lane, jedoch ist der Großteil der AD Carrys auf Crit-Schaden ausgelegt. Das ist auch der Grund warum Items wie "Infinity Edge" vom vormals Must-have-Item zum Nice-to-have-Gegenstand verkommen ist.

Auch der IE-Ersatz wie das "Stormrazor" sind aufgrund der gegeben Effekte laut der Community auf reddit keine passende Alternative.

Früher Top, heute auf der Bot: Darius © Riot Games

Entsprechend kam es zu einem gigantischen Meta-shift, der nun dafür sorgt, dass Champions wie Darius oder Fiddlestick, die zuvor eigentlich rein auf der Top Lane beziehungsweise im Jungle unterwegs gewesen sind, sich auf der Bot Lane wiederfinden. Im Großen und Ganzen befindet sich die aktuelle Meta in einer "Wundertüten"-Phase, bei der sich in jeder Woche die unterschiedlichsten Champions auf der Bot Lane und der vermeintlichen Carry-Position auftauchen.

"Gold funneling" & "Hyper Carry"

Dass die Profispieler jedoch auf kreative Art und Weise auf die neuen Umstände reagieren können, zeigt die Taktik des "Gold funneling". Im Zuge des zweiten Spieltags der NA LCS im laufenden Summer Split, nutzte unter anderem Team Liquid besagte Technik, um das Spiel mit einem Hyper Carry zu gewinnen.

Dieser entsteht dadurch, dass der Jungler darauf verzichtet, die Mobs im Jungle zu besiegen, sondern knuspert diese nur an, ehe der ausgewählte "Hyper Carry" den Last Hit ausführt, um die Erfahrung einzusacken.

Früher ein Dauergast auf der Bot Lane, heute eher nur in Bronze und Silber: Caitlyn © Riot Games

Durch diese Mechanik soll ein Champ entsprechend schnell extrem stark werden und so das restliche Team durch das Spiel zu tragen. Im Zuge der NA LCS funktionierte diese Technik mal mehr mal weniger gut. Tatsächlich wurde das System viermal angewandt. Am Ende konnten zwei Teams einen Sieg davon tragen, zweimal versagte die Mechanik. Entsprechend bleibt es abzuwarten, ob sich das System in Zukunft weitere Anwender, auch im normalen Community-Alltag, finden wird.

Selbst Patch 8.13, der ganz im Zeichen des diesjährigen Versus-Events zwischen Darius und Garen steht, wurden weder das "Problem" des "Gold funnelings" noch der gegenwärtige Zustand der klassischen AD Carrys berücksichtigt. Lediglich einige ausgewählte Champions wie Tristana oder Jinx bekamen ein kleines Makeover. In den Augen der Community reicht das jedoch nicht aus.