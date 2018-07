Mit dem zweiten Teil des 8.13-Patches werden weitere AD Carries in League of Legends mit leichten Buffs ausgestattet. So dürfen sich Caitlyn-, Varus- und Tristana-Spieler über verbesserte Werte ihrer Lieblingschampions freuen. Dennoch ist es fraglich, ob diese ausreichen, damit die Charaktere wieder häufiger im Rift auftauchen.

Darüber hinaus wurden einige Gegenstände des Shops angepasst, die hauptsächlich von ADCs eingesetzt werden. Ein erneuter Shift im Meta-Play wird dadurch jedoch nicht ausgelöst. Dafür fallen die Buffs und Änderungen zu geringfügig aus.

Champions

Caitlyn

HEADSHOT DAMAGE 50% (+100% crit chance) total attack damage ⇒ 50-100% (at levels 1-18) (+150% crit chance) total attack damage

Früher ein Dauergast auf der Bot Lane, heute eher nur in Bronze und Silber: Caitlyn © Riot Games

Tristana

Q ATTACK SPEED 30/50/70/90/110% ⇒ 50/65/80/95/110%

E COST 70/75/80/85/90 mana ⇒ 50/55/60/65/70 mana

Tristana erfreut sich an gleich zwei Buffs: Ihr Q- und E-Spell wurden verstärkt © Riot Games

Varus

Q MINIMUM DAMAGE RATIO 1.0 total attack damage ⇒ 1.1 total attack damage

Q MAXIMUM DAMAGE RATIO 1.5 total attack damage ⇒ 1.65 total attack damage

W ON-HIT DAMAGE 5/9/13/17/21 ⇒ 7/10.5/14/17.5/21

W STACK POP DAMAGE 2/2.75/3.5/4.25/5% target's maximum health per stack ⇒3/3.5/4/4.5/5% target's maximum health per stack

Varus erhält mit Patch 8.13b die meisten Veränderungen © Riot Games

Items

Stormrazor

BUILD PATH

BF Sword + Pickaxe + Dagger + 725 gold ⇒ BF Sword + Pickaxe + Dagger + Dagger + 425 gold

TOTAL COST 3200 gold (unchanged)

CRIT DAMAGE 160-200% (at 0-60% crit chance) ⇒ 160-200% (at 0-30% crit chance)

Brawler's Gloves

COST 600 gold ⇒ 400 gold

Zeal

COMBINE COST 400 gold ⇒ 600 gold

TOTAL COST 1300 gold (unchanged)

-----

Weitere News & Artikel zu League of Legends:

Neue Meta? Das ist der Hyper Carry

League of Legends: Entwickler sprechen über die Zukunft des Clash-Modus

---

Kleiden wie die eSports-Stars!