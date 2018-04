Yiliang "Doublelift" Peng ist einer der bekanntesten und beliebtesten Spieler der höchsten Spielklasse von League of Legends in Nordamerika. Am 8. April hätte der Carry von Team Liquid im Finale der nordamerikanischen League of Legends Championship antreten sollen, sein Einsatz steht aufgrund tragischer Umstände jedoch auf der Kippe.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde Pengs älterer Bruder, Yihong Peng, in Orange County von der Polizei aufgegriffen. Nachbarn hatten ihn den Behörden gemeldet, als sie diesen mit einem Messer bewaffnet auf der Straße erblickten.

Die Ermittler untersuchten anschließend das Elternhaus des Verdächtigen und fanden dessen Vater durch mehrere Messerstiche schwer verwundet vor. Für die Mutter des LCS-Profis kam jedoch jede Hilfe zu spät: Sie erlag den Folgen der Messerattacke.

"Ich habe dieses Wochenende eine schreckliche Nachricht erhalten. Mein älterer Bruder hat meine Eltern mit einem Messer attackiert. Meine Mutter ist nach der Attacke verstorben und mein Vater wurde schwer verletzt und befindet sich im Krankenhaus", teilte Yiliang Peng am Sonntag mit.

Familiendrama mit Todesfolge

Berichten zu Folge geht die Tat auf die Trennung zwischen Yihong Peng und dessen langjähriger Partnerin zurück. Pengs Eltern hatten versucht Trost zu spenden, woraufhin dieser zum Messer griff.

Der genaue Tathergang wird noch immer von den zuständigen Behörden untersucht. Peng befindet sich aktuell in polizeilichem Gewahrsam. Die Kaution wurde auf eine Million US-Dollar festgelegt.

Grundsätzlich hätte man davon ausgehen können, dass "Doublelift" nicht am Finale der nordamerikanischen League of Legends Championship teilnehmen wird. Dieses findet bereits am 8. April zwischen Team Liquid und 100 Thieves statt. Jedoch gab Steve Arhancet, Mitgründer von Team Liquid, bekannt, dass der Spieler im Finale antreten wird.

Damit ist "Doublelift" der erste Spieler, der die Chance besitzt, in der NA LCS mit drei unterschiedlichen Teams einen Split zu gewinnen.