Das League-of-Legends-Team des Bundesligisten Schalke 04 spielt so stark auf wie nie.

Am letzten Spieltag hieß es für die Königsblauen noch einmal Gas geben. In den spannenden Tie-Breaker-Matches konnte sich Schalke schließlich gegen G2, aber nicht gegen Vitality, durchsetzen und belegt somit den dritten Platz in der regulären Season der höchsten europäischen LoL-Liga.

Der Weg in die EU LCS

Nach einem schwierigen Start in die EU LCS scheint die Mannschaft endlich richtig angekommen zu sein. Im Summer Split vor zwei Jahren stieg der Fußballverein in den Wettbewerb ein. Dort erreichten die Knappen nur den achten Platz und stiegen in der Relegation ab.

2017 liefen sie in der zweitklassigen Challenger Series auf. Allerdings fehlte dann der entscheidende Sieg um sich wieder ins Oberhaus hochzuspielen. Das Team setzte ein ganzes Jahr in der Königsklasse aus.

Bester Split aller Zeiten

In der aktuellen Spielzeit sah das für die Schalker Jungs aber ganz anders aus. Nach einer erfolgreichen Qualifikation im letzten Sommer für die diesjährige Hinrunde waren die Erwartungen an den Verein für diese Saison groß.

Jedoch enttäuschte das Team seine Fans wieder in der ersten Hälfte der Saison mit einem unbefriedigenden achten Platz. Dies ist unter anderem auch darauf zurückzuführen, dass der 18-jährige Deutsche Elias "Upset" Lipp das erste Mal auf der EU LCS-Bühne spielte.

Durch die Regeländerung der EU LCS mussten sie sich nicht für den kommenden Split qualifizieren, denn sie konnten nicht absteigen.

Für den Summer Split wurde der erfahrene deutsche Jungler Maurice "Amazing" Stückenschneider unter Vertrag genommen, um Milo "Pride" Wehnes zu ersetzen. Diese Veränderung des Lineups trug Früchte. Auch Upset scheint sich mit der Bühne vertraut gemacht zu haben. Die Schalker Mannschaft sah noch nie so gut wie in diesem Split aus.

Die Hälfte der gesamten Spieltage erzielte das aufstrebende Team deutliche 2:0-Erfolge, die andere Hälfte endete Unentschieden. Eine Niederlage musste das Team aus Gelsenkirchen aber nicht hinnehmen. So kämpften sie sich bis an die Tabellenspitze. Allerdings reichte es am Ende nicht und durch die Niederlage am letzten Spieltag wurde es immerhin der dritte Platz.

Dies bedeutete den erstmaligen Einzug in die Playoffs in der League-of-Legends-Geschichte von Schalke 04.

Nerven behalten für die Playoffs

Diesen Freitag geht es für Schalke mit dem Viertelfinale gegen Splyce in einem Best-of-Five los. Es geht gegen das Teams, das S04 in der laufenden Saison am letzten Spieltag schlug.

Sollte die erste Hürde überwunden werden, würden sie gegen Vitality im Halbfinale antreten. Eine Mammutaufgabe für die Knappen, da Vitality in den Tie-Breaker-Matches bereits die Oberhand behielt.

Chancen auf die Weltmeisterschaft

Noch stehen die Chancen auf die Weltmeisterschaft für Schalke gut. In diesen drei verschiedenen Szenarien kann das deutsche Team für Europa zu den Worlds fahren:

Gewinner des Summer Splits: Falls Schalke den ersten Platz in diesem Split belegt, ziehen sie automatisch als erstes EU LCS Team in die Weltmeisterschaft ein. Championship Points: Falls G2 im Viertelfinale verliert und Schalke das Finale erreicht, fährt Schalke zu den Worlds, da beide Teams dann die selbe Anzahl der Championship Points erreicht haben, aber Schalke im Summer Split mehr Punkte im Vergleich zu G2 erreicht hätte. Regional Finals: Die letzte Möglichkeit, sich für die Weltmeisterschaft zu qualifizieren, sind die Regional Finals. Dort werden der 2. bis 5. Platz der Championship-Points-Tabelle (ausgenommen der bereits qualifizierten Teams), um den letzten Einzug kämpfen.

In einem Interview mit SPORT1 äußerte sich Tim Reichert, der Chief Gaming Officer und eSports-Verantwortliche bei S04, zu den Chancen auf die Weltmeisterschaft: "Wir hatten nach dem Spring Split noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber das war das, wovon wir vom ersten Tag an geträumt haben."

Auch der LCS-Kommentator Quickshot verrät gegenüber SPORT1, dass er gerne die Schalker neben Fnatic und G2 bei der Weltmeisterschaft sehen würde.

Die deutschen Fans können also noch von einem Sommermärchen in Korea träumen.

