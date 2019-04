Fnatic schlägt Splyce in Play-offs

vergrößernverkleinern Titelverteidiger Fnatic steht im Playoff-Halbfinale der League of Legends European Championship © Getty Images

Sportinformationsdienst Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Keine Überraschung in der League of Legends European Championship: Titelverteidiger Fnatic schafft den Einzug in das Playoff-Halbfinale.