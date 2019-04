Die eSports-Abteilung von Schalke 04 hat sich mit sofortiger Wirkung von Maurice "Amazing" Stückenschneider getrennt.

Dies teilte der Fußball-Bundesligist am Freitag mit. Der 25-Jährige war zuletzt für die Nachwuchsförderung im Bereich League of Legends (LoL) und die Betreuung des Academy Teams verantwortlich, habe nur aber gemerkt, "dass es vielleicht noch zu früh war, mich als aktiver Spieler zurückzuziehen", sagte Stückenschneider.

Der eSports-Veteran war im vergangenen Jahr zu den Königsblauen gekommen und hatte als Spieler Schalke in der Sommersaison 2018 bis ins Finale der europäischen Top-Liga EU LCS geführt. Nach der Spielzeit hatte Stückenschneider seinen Posten in der Talenteförderung bei S04 angetreten, parallel arbeitet er als Experte bei den Übertragungen der League of Legends European Championship (LEC), dem Nachfolger der EU LCS.

Anzeige

"Zwar bedauern wir die Entscheidung von Maurice, dennoch danken wir ihm für seine Arbeit im vergangenen Jahr und wünschen ihm viel Erfolg für die Zukunft", sagte Tim Reichert, Schalkes Chief Gaming Officer. Eine Nachfolge für Stückenschneider, dessen größter Erfolg als Spieler bis dato das Erreichen des WM-Halbfinales 2015 mit Origen ist, soll laut Reichert "zu gegebener Zeit" vorgestellt werden.