FPX besiegt G2 3:0 im Finale und ist der zweite Chinesische Weltmeister in League of Legends. © Riot Games

China ist erneut Weltmeister in League of Legends! FunPlus Pheonix (FPX) bezwingt G2 Esports in Paris und sicherte China die zweite WM in Folge.