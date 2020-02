Im Zuge des ersten großen Balancierungspatches 0.9.0 hat Riot Games auch eine Marschroute formuliert. Anhand dieser Eckpunkte orientieren sich künftige Anpassungen und Patches.

Es sollte für jeden Champion ein Deck geben, in das er perfekt passt und das seinen „Traum“ verwirklicht.

Für Nicht-Champions sollte es mindestens ein Deck geben, in dem sie eine gute Option sind.

Aus jeder Region sollte sich mindestens ein brauchbares Deck erstellen lassen.

Um diese Ziele zu erreichen erfolgen je nach Status des Spiel immer wieder Veränderungen an Karten, Effekten und Manakosten.

Wie auch dem kurzen Patchtrailer zu entnehmen ist, wurde die Benutzeroberfläche etwas verfeinert und zeigt jetzt beim Verteilungsgraphen die Anzahl der jeweiligen Kartenwerte an. Der Hauptaugenmerk liegt bei Patch 0.9.0 auf Anpassungen von einigen beliebten oder zu schwachen Karten.

Von Licht und Wind

Die beiden Champions, die in diesem Patch Anpassungen erhalten, sind Lux und Yasuo. Lux war bislang für 6 Mana verhältnismäßig teuer und nur bedingt überlebensfähig. Ihre Stärke und ihr Leben werden um je einen Punkt angehoben. Ob sie im Vergleich zu Heimerdinger, Katarina und Co. wirklich beliebter wird, bleibt noch zweifelhaft.

Lux erhält einen kleinen Wertebuff und soll damit attraktiver werden © Riot Games / SPORT1

Yasuo kann ein Board quasi im Alleingang clearen. In den Augen von Riot Games war es schwierig ihn frühzeitig aufzuleveln, um seine volle Stärke nutzen zu können, bevor andere Strategien greifen. Fortan müssen nur noch 5 statt 6 Einheiten betäubt oder zurückgerufen werden. Hasaki!

Zauber für die Oberschicht

So manche Spell-Karten sind allgegenwärtig und in Anbetracht ihrer Effekte zu billig. Somit werden ihre Manakosten erhöht. "Rücken an Rücken" benötigt fortan 6 statt 5 Mana, "Verwehren" 4 statt 3. Weil die Karte eigentlich alles kontern kann und somit auch Duelle im Lategame allein entscheiden kann, musste ihr Preis angepasst werden. Das Zaubermana ist den Regeln nach auf 3 beschränkt. Also müssen Ionia-Spieler nun sorgsamer haushalten, um sich gegen starke Fertigkeiten und Zauber wehren zu können.

Eine Karte für zahlreiche Deck-Kombinationen rund um Yasuo und die Ungreifbaren war und ist der "Inspirierende Mentor". Durch Verbündete wie "Verschwörer der Navori" konnte der Lehrmeister extrem viele Stats gewähren. Die defensive Power des Mentors selbst wird um einen Zähler erhöht, dafür gibt er fortan nur noch +1|0.

Der Patch fokussiert sich stark auf die Schatteninseln und Ionia. Demacia wurde abgesehen von Lux nicht angerührt. Auch das beliebte Heimerdinger-Control-Deck dürfte weiterhin gut funktionieren.

Zu den kompletten Patchnotes geht es hier.