LEC schließt Partnerschaft mit NEOM - Backlash auf Twitter

Riot Games sucht weiter nach neuen Geldgebern für die großen League of Legends Ligen und ist zumindest in der LEC fündig geworden. Ab kommender Woche soll das Logo von NEOM die Sponsorentafel neben KitKat (Nestle), Kia und Alienware zieren. Aber was ist NEOM?

Zukunft der Menschheit?

NEOM ist ein Projekt der Saudi-Arabischen Regierung mit dem Ziel eine zukunftssichere Stadt für über eine Million Menschen zu bauen. Unter der Schirmherrschaft von Kronprinz Mohammed bin Salman soll NEOM entlang der nördlichen Küste zum roten Meer entstehen und eine Fläche in der Größe von Belgien einnehmen.

Auf diesem Landstrich lebt der Huwaitat-Stamm, der sich bald ein neues Zuhause suchen muss. Ein Aktivist mit dem Namen Abdul Rahim al-Huwaiti versuchte durch Videos über das Vorhaben aufzuklären. Bei einer Schießerei mit der Polizei kam er unter ungeklärten Umständen im Frühjahr ums Leben.

"Wir haben erwartet, dass es zu Problemen kommen kann, vor allem mit der Vereinnahmung in der Größe von NEOM. Es ist unvermeidlich, dass es zu irgendeiner Art von Enteignungen kommen würde.", sagte James Suzano, Mitglied der europäisch-saudischen Organisation für Menschenrechte dem Guardian. "Wenn der Staat dies zuvor tat, dann im Einklang mit Menschenrechtsverletzungen."

Mohammed bin Salman hat in Saudi-Arabien eine Reihe von Reformen angestoßen und unter anderem das Auspeitschen und die Todesstrafe für Minderjährige abgeschafft. Allerdings verbleiben viele Regeln und Vorgehensweisen, die dem weltoffenen Gedanken von NEOM widersprechen. Zudem steht Homosexualität nach wie vor unter Strafe und wird von den Behörden verfolgt. Die LEC präsentiert sich aktuell mit einem Regenbogen-Logo.

Die Reaktionen unter dem Verkündigungstweet fallen verheerend aus. Vor allem Mitglieder der LGBTQ-Community sind empört über diesen Schritt.

Rod "Slasher" Breslau teilte mit, dass es auch innerhalb des Unternehmens starken Gegenwind zu diesem Deal gab, Riot sich aber trotz allem entschied, diesen abzuschließen.

Ein neuerliches Statement seitens Riot Games gibt es noch nicht.