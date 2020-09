Am 25. September steht das größte League-of-Legends-Event des Jahres an: die Weltmeisterschaft in Shanghai, China. Das Teilnehmerfeld, das aufgrund der Coronavirus bedingten Absage der vietnamesischen Teams von 24 auf 22 geschrumpft ist, steht fest, nun wurden von Riot auch die ersten Informationen zum Patch veröffentlicht, auf dem die Worlds ausgetragen werden sollen.

Da die Weltmeisterschaft schon in knapp drei Wochen ist, sollen die Änderungen laut Riots führenden Gameplay Designer Mark "Scruffy" Yetter verhältnismäßig klein ausfallen. Dennoch stehen immerhin insgesamt 14 Champions auf der Liste der Balance-Änderungen.

Immer wieder Caitlyn

Mit dabei sind wieder einige bekannte Namen.

Einer, der immer wieder in den Patch Notes auftaucht und offensichtlich nie das gewünschte Level an Balance erreichen wird, ist Caitlyn. Die Bot-Lane Frontrunnerin gehört sowohl im Pro-Play als auch in den Solo-Queues zu den beliebtesten, stärksten und damit auch meist gebannten Champions im ganzen Spiel. Ihre Reichweite, gepaart mit einer starken Ultimate machen die piltoverische Gesetzeshüterin zu einem der gefürchtesten Charaktere im Rift.

Neben Caitlyn ist mit Senna ein weiterer ADC auf der Nerf-Liste zu finden. Vor allem im Pro-Play ist Lucians Versprochene eine gern gesehene Addition zur Team-Comp, da sowohl unterstützende, als auch Schaden austeilende Fähigkeiten in ihrem Kit zu finden sind. Mit ihrer Variabilität hat Senna in so gut wie jeder Komposition ihre Daseinsberechtigung.

Auf der anderen, sprich der Buff-Seite, fällt einem vor allem ein Name ins Auge: Aphelios. Lange Zeit fester Teil des Pro-Plays gewesen, verschwand der Bot-Laner nach dem letzten Nerf im Nirvana der nicht weiter beachteten Champions. Mit dem entsprechenden Buff könnte Aphelios pünktlich zu den Worlds wieder auf die große Bühne zurückkehren.

Inwiefern die Änderungen im Detail aussehen werden ist noch nicht bekannt. Laut Scruffy sollen die Einzelheiten am morgigen Dienstag bekannt gegeben werden.