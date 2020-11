vergrößernverkleinern Rell ist der neueste League of Legends Support-Champion! © Riot Games

Alexander Schuster Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Der neueste Champion in League of Legends ist Rell, die Metallpferdeflüsterin. Damit bringen die Entwickler Riot den ersten Tank-Support seit Braum in das Erfolgs-MOBA.