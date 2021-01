Adidas wird Partner und Ausstatter von G2 Esports

Eine große Marke für ein großes Team? Adidas hat vor Saisonstart bereits die Jerseys von Weltmeister DAMWON Gaming übernommen und ziert seither die Schultern des mittlerweile unter DWG KIA bekannten Teams. Nun folgt mit G2 Esports ein weiteres Schwergewicht der Industrie.

Aus Herzogenaurach in die eSports-Welt

Schon seit geraumer Zeit ist auch Team Vitality Teil der langen Liste an Sponsorenverträgen bei adidas. Der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach in Mittelfranken hat die Zeichen der Zeit früh erkannt und blickt bereits auf einige Ausrüster-Deals in der Szene zurück. Mit G2 Esports ist eine Organisation dazugekommen, die nicht nur in mehreren großen eSports-Titeln auf Topniveau mitspielt, sondern auch stetig weiterwächst.

"Heute ist ein echter Meilenstein in G2s Geschichte. Eine Partnerschaft mit einer globalen Sportmarke wie adidas zu verkünden ist für uns alle ein besonderer Moment.", sagt Carlos "ocelote" Rodriguez, CEO von G2 Esports. "eSports boomed schon eine ganze Weile und 2020 war ein weiteres starkes Jahr für das Wachstum. Als ein lebenslanger Gamer und nun stolzer Teambesitzer ist diese Partnerschaft ein echter Wendepunkt und einer meiner Kindheitsträume."

Einen ersten Blick auf das neue Trikot hat G2 abgesehen von kleineren Andeutungen im Video nicht gewährt, doch die Kollegen der Gameswirtschaft haben bereits ein glaubwürdiges Bild veröffentlicht.

So soll das neue G2 Esports Trikot von adidas aussehen © G2 Esports / Gameswirtschaft

"Wir sind sehr stolz über die Partnerschaft mit G2 Esports, einer der führenden Unterhaltungsorganisationen in der Gaming Industrie.", bekräftigt Björn Jäger, Vice President Brand adidas Central Europe.

Über künftige Kollektionen und weitere Auswirkungen der Partnerschaft ist noch nichts bekannt.