Die "kleine" Weltmeisterschaft kehrt zurück - das Mid-Season Invitational soll im Mai 2021 in Europa stattfinden.

Dabei greift Entwickler Riot Games auf die gleiche Systematik zurück, die schon im Zuge der Worlds 2020 zum Einsatz kam. Alle qualifizierten Teams werden sich nach der Ankunft in Island direkt in eine zweiwöchige Quarantäne begeben, ehe sie an dem Wettbewerb teilnehmen dürfen.

Diesbezüglich bleibt es abzuwarten, ob wirklich alle Liga-Champions nach Europa reisen werden. Schon bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr haben die vietnamesischen Teams ihre Teilnahme zurückgezogen, da die Regierung die Grenzen für Rückkehrer dicht gemacht hatte.

Erneutes Gruppenspiel - Neue Version des Mid-Season Invitationals

Die Mannschaften, die jedoch nach Reykjavik reisen, dürfen sich auf ein neues Turnierformat einstellen. Das Event, das in der Laugardalshöll Sportarena ausgetragen wird, bietet insgesamt drei Stufen. In der ersten Runde werden die Teams auf drei Gruppen mit jeweils vier Teilnehmern aufgeteilt. Jede Organisation spielt jeweils zwei Mal gegen die anderen Teams in einem Best-of-One. Platz eins und zwei kommen weiter.

Im Anschluss wird es erstmals eine Gruppe geben, in der alle sechs übriggebliebenen Teams im gleichen Format wie in Runde 1 gegeneinander antreten. Die vier besten Teams starten im Anschluss in klassischen Halbfinalpartien, die in einem Best-of-Five ausgetragen werden.

Das Event ist für den Zeitraum vom 06. bis 22. Mai geplant. Amtierender Champion ist nach wie vor G2 Esports, das 2019 erstmals und als erstes westliches Team die Trophäe gewinnen konnte.