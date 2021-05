Shaco hat alles, was für ein gutes Solo Queue Spiel nötig ist. Nicht nur ist er ein starker Counter-Jungler und bietet viel Outplay Potenzial, ihr könnt auch dank seinem frühen Powerspike – mit Level 3 und dem ersten Item – ein Spiel snowballen.

Jungler müssen ganken können

Hecarim wurde in Patch 11.9 schon wieder generft, was ihn aber nicht weniger stark macht. Seine Möglichkeiten wurden etwas eingeschränkt – ihr könnte jetzt nicht mehr erwarten, viele Kills zu erzielen, wenn ihr Hecarim zum Tank macht. Außerdem wurde sein Early-Game geschwächt. Trotzdem ist er noch einer der besten Jungler des Patches.

Fiddlesticks ist in den letzten Wochen langsam nach oben geklettert und hat sich seinen Platz in der Jungle-Tier-List inzwischen mehr als verdient. Mit einer konstanten Winrate von fast 53% und den Änderungen des Hextech Rocketbelts in Patch 11.8 solltet ihr die Vogelscheuche im Jungle mittlerweile fürchten.

Clear Speed ist immer noch der Nr. 1 Trait

Morgana wurde angepasst, nachdem ihr Clear Speed im letzten Patch massiv verstärkt wurde. Mit Patch 11.9 wurden diese Änderungen jetzt ein bisschen zurückgefahren. Sie bleibt aber stark, besonders wegen ihrer zusätzlich starken Ganks und ihrem herausragenden Schaden mit Items, die Magiedurchdringung geben.

Der auf Patch 11.9 am meisten generfte Champion ist wohl Diana. Das hält sie aber nicht davon ab, trotzdem Platz 1 unserer Jungle-Tier-List zu belegen. Dianas Gank-Potenzial, ihre Möglichkeiten zum Counte-Junglen und ihr 1v1 stellen sie zu Recht an die Spitze von Patch 11.9.