Nächste Woche Mittwoch ist es so weit - die zweite große Erweiterung für Legends of Runeterra wird veröffentlicht werden. Mit "Call of the Mountain" wird wie bei der ersten Expansion "Steigende Flut" eine neue Region eingeführt. Während es bei Steigende Flut Bilgewasser war, wird es bei Call of the Mountain Targon sein. Mit Leona wurde nun der zweite targonische Champion nach Taric vorgestellt.

Die Anführerin der Solari

Leona kommt mit einem soliden 3|5er-Body für 4 Mana daher und wie es sich für die größte Kriegerin der Solari gehören sollte, verfügt sie über das neue Schlüsselwort "Tagesanbruch". Das bedeutet, dass sich ihre Fähigkeit dann aktiviert, wenn Leona als erste Karte der eigenen Runde gespielt wird. Passiert dies, betäubt sie die stärkste gegnerische Einheit.

Ihre vollendete Form erreicht Leona, wenn Tagesanbruch vier mal aktiviert wird. Auf Stufe Zwei erhält die Solari-Anführerin, neben dem obligatorischen +1|+1-Stats-Bonus, die Fähigkeit, jedes Mal wenn eine Tagesanbruch-Karte gespielt wird, den stärksten Gegner zu betäuben. Vor allem in Verbindung mit einem Ionia-Deck und dessen Helden Yasuo, könnte dies zu einer Synergie führen, die eine potenziell sehr starke Champion-Kombination ermöglichen würde.

Leonas Helden-Zauber ist "Leonas Morgenlicht". Eine langsame Zauberkarte, die allen Verbündeten für eine Runde +2|+2 verleiht. Wird Leonas Morgenlicht als erste Karte der eigenen Runde gespielt, triggert dies ihren Tagesanbruch-Effekt, der dafür sorgt, dass alle verbündeten Tagesanbruch-Fähigkeiten auf einmal aktiviert werden.