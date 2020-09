Der neue Patch für Legends of Runeterra ist da.

Patch 1.10 ist der erste seit Veröffentlichung von "Call of the Mountain" und hat nach Riots Ankündigung "alle zwei Wochen ein neues Update für ihr hauseigenes Kartenspiel herauszubringen" genau genommen eine Woche Verspätung. Laut eigener Aussage konnte der Publisher sich dadurch aber ausreichend Zeit nehmen, um die ersten Änderungen der neuen Karten ausführlicher zu gestalten.

Insgesamt wurden neun Karten angepasst.

Herber Nerf für Ezreal...und für Lee Sin?

Es hat sich angekündigt: Kombo/Kontroll-Decks mit Ezreal waren zu lange zu weit oben in den Tierlisten von Legends of Runeterra.

Aus diesem Grund entschied sich Riot dafür Ezreals Aufstiegsbedingung zu erschweren, sodass dieser nicht mehr ganz so einfach/schnell seine extrem mächtige zweite Stufe erreicht, mit der er für jeden gespielten Zauber zwei Schaden am gegnerischen Nexus verursacht. Anstatt die Gegner mindestens achtmal mit Zaubern anzuvisieren, muss dies nun mindestens zehnmal passieren.

Der zweite Champion ist Lee Sin. Der blinde Mönch ist seit seiner Veröffentlichung mit "Steigende Flut" der wohl am wenigsten gespielte Champion in ganz LoR. Was ein wenig verwundert, denn in den richtigen Händen kann Lee Sin leicht zur spielentscheidenden Figur eines jeden Matches werden.

Doch der ionianische Champion hat zwei Eigenschaften, die ihn daran hindern mehr Einfluss auf die Meta zu nehmen.

Zum einen ist er recht kompliziert zu spielen, zum anderen mit 6 Manakosten ziemlich teuer. Riot veringert diese nun auf 4. Damit einher geht auch die Reduzierung seines Lebens von sechs auf vier. Außerdem muss der Spieler nun acht anstelle von sieben Zaubern wirken, um den blinden Mönch auf Level 2 zu bringen. Zusätzlich änderte Riot Lee Sins Championzauber von "Zorn des Drachen" zu "Schallwelle".

Inwiefern diese Änderungen den Champion für die Meta relevanter machen, bleibt abzuwarten.

Neben den beiden Champions wurden noch sieben weitere Karten überarbeitet.

Alle Änderungen in der Übersicht:

Demacia

Kriegsköche: Stärke wird reduziert von 2 auf 1.

Piltover & Zhaun

Geniestreich: Manakosten werden von 4 auf 3 (zurück)reduziert.

Schatteninseln

Wuchernde Wildranke: Stärke steigt von 4 auf 5.

Bilgewasser

Scharfäugige Korsarin: Leben steigt von 1 auf 2 an.

Kaltblütige Quartiermeisterin: Alle relevanten Werte verringern sich um 1. Die Quartiermeisterin ist nun eine 2 Mana kostende 3|2er-Einheit.

Yordelganove: Anstatt beim Ausspielen einen "Warnschuss" zu erschaffen, ist dieser Effekt nun an das Schlüsselwort Loyalität gebunden.

Targon