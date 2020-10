LoR: Neue Expansion am 14. Oktober

vergrößernverkleinern Mit "Monumente der Macht" erscheint die inzwischen dritte Expansion für Legends of Runeterra © Riot Games

Robin Ahlert Lesedauer: 2 Minuten

Die Legends of Runeterra Saison 2020 ist noch lange nicht vorbei. In mehreren Tweets kündigte Riot Games vergangenes Wochenende unter anderem eine neue Expansion an.