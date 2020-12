vergrößernverkleinern Victor wird der insgesamt sechste Champion für Piltover & Zhaun in Legends of Runeterra sein © Riot Games

Robin Ahlert Lesedauer: 2 Minuten teilenE-MailKommentare

Erst vor kurzem wurde Legends of Runeterra zum iPad Game of the Year ausgezeichnet. Nun kündigte Riot die letzte Erweiterung des hauseigenen Kartenspiels für 2020 an.