Noch einen knappen Monat, dann ist es so weit: Mit Empire of the Ascended erscheint die nächste große Erweiterung für Legends of Runeterra. Neben der neuen Region Shurima, sollen auch 14 weitere aus League of Legends bekannte Champions das Schlachtfeld von Riots Kartenspiel betreten. Zumindest ist das die Annahme.

Empire of the Ascended: 14 Voice-Lines geleaked?

Schon bei den beiden vorherigen Expansionen "Steigende Flut" und "Ruf des Berges" passierte es, dass es sogenannte "Data-Miner" schafften, sich Informationen zu den neusten kommenden Champions zu erschleichen und diese via Leaks schon weit vor dem eigentlichen Release-Datum veröffentlichten. Diesmal sollte es eigentlich anders laufen, denn Riot verstärkte extra seine Sicherheitsbemühungen, um genau solche Fälle in Zukunft zu vermeiden.

Nun scheint es aber so, dass es den Data-Minern auch dieses Mal gelungen ist, die getroffenen Vorkehrungen zu umgehen. Der populäre YouTube-Streamer "SkinSpotlight" veröffentlichte vor kurzem 14 Voice-Lines, von der jede einem noch nicht in LoR erschienen Champion zugeordnet werden könnte.

Anzeige

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Die Community war sich schnell einig, zu welchen Champions die einzelnen Lines gehören könnten:

Azir

Ekko

Irelia

Jarvan IV

Kindred

LeBlanc

Lissandra

Malphite

Nasus

Pyke

Renekton

Sivir

Taliyah

Zilean

Bei Charakteren wie beispielsweise Nasus, Renekton oder Azir war schon vor den Leaks aufgrund ihrer Lore mehr oder weniger klar, dass sie bei einer Shurima-Expansion zu den kommenden Champions gehören. Offenbar soll der Champion-Pool aber auch für die anderen Regionen wie beispielsweise Bilgewasser (Pyke) oder Jarvan IV (Demacia) aufgestockt werden.

Ob alle 14 Champions auf einmal erscheinen, ist noch nicht klar, da neben der Haupterweiterung Empire of the Ascended, mit "Guardians of the Ancient" (dt. Wächter der Antike) und "Rise of the Underworlds" (dt. Aufstieg der Unterwelt) noch zwei weitere kleinere Expansionen folgen werden.

Weitere Top-News zu Legends of Runeterra