Es ist Freitagnachmittag. Nur noch wenige Stunden bis um 17:00 Uhr deutscher Zeit eine neue Win-the-Weekend-Agenda in NBA2K21's MyTeam-Modus erscheint. Wie jede Woche gilt es wieder einen bunten Mix an Aufgaben in den verschiedensten Spielmodi zu absolvieren, um Sonntagabend möglichst viele Level auf dem Season-Pass nach oben geklettert zu sein.

Natürlich ist auch unter der Woche einiges losgewesen in 2Ks Basketball-Pendant zu FIFAs Ultimate Team Modus. Für alle, die sich erst am Wochenende Zeit nehmen (können), um auf der Jagd nach dem Galaxy Opal Kawhi Leonard möglichst viele XP zu grinden, kommt nun ein Überblick der vergangenen Woche.

NBA2K21 MyTeam: 2 Packs - 38 Aufgaben

Wie üblich sind zwei Packs erschienen, die insgesamt 13 Karten neu in das Spiel gebracht haben. Zum einen die Season-4-Ausgabe der Idols-Packs. Insgesamt umfasst dieses sieben neue Spieler, die alle 2-3 XP-Aufgaben mit sich bringen. Die Übersicht:

Anzeige

Anthony Davis (PF/C), LA Lakers: 97 Galaxy Opal

Danny Granger (SF/SG), Indiana Pacers: 96 Pink Diamond

Oscar Robertson (PG/SG), Cincinnati Royals/Sacramento Kings: 96 Pink Diamond

Terence Ross (SG/SF), Toronto Raptors: 94 Diamond

Ty Lawson (PG/SG), Denver Nuggets: 93 Diamond

Ralph Samson (C), Houston Rockets: 90 Amethyst

Tony Wroten (PG/SG,) Philadelphia 76ers: 89 Rubin

Insgesamt umfasst die Idols Series II 21 Aufgaben mit insgesamt 6500 ergrindbaren XP.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Zum anderen kam eine weitere Ausgabe der neu eingeführten Throwback-Moment-Packs. Nachdem letzte Woche die Atlantic-Division an der Reihe war, ist es dieses Mal die Central Division. Wie schon zuvor, gibt es auch hier wieder fünf ikonische Spieler von Teams, die in der entsprechenden Division beheimatet sind.

Ben Gordon (SG/PG), Chicago Bulls: 96 Pink Diamond

Jerry Stackhouse (SG/SF), Detroit Pistons: 96 Pink Diamond

T.J. Warren (SF/PF), Indiana Pacers: 94 Diamond

Brad Daugherty (C/PF), Cleveland Cavaliers: 91 Amethyst

Ersan Ilyasova (PF/C), Milwaukee Bucks: 89 Rubin

Wer alle fünf Spieler gesammelt hat und sich dazu entschließt sie nicht weiterzuverkaufen, kann diese als vollständige Sammlung einloggen und erhält als Belohnung eine Pink-Diamond-Version von Junior Bridgeman, für den es dann drei weitere Bonus-XP-Aufgaben gibt. Insgesamt können so über die Throwback-Moments-Central-Division-Agenda 6550 XP gesammelt werden.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Challenges, Moments & mehr

Neben den Inhalten der neuen Packs hat 2K im Laufe der Woche noch einige weitere Wege in den Spielmodus implementiert, um den Spielern die Jagd nach den 150.000 XP möglichst abwechslungsreich und unterhaltsam zu gestalten. Zum einen kam zeitgleich zum Release des Central-Division-Packs auch eine neue Herausforderung heraus, bei deren Abschluss man sich B.J. Armstrong in der Amethyst-Version sichern kann. Sowohl für Armstrong als auch über die Challenge an sich gibt es wieder eine Agenda, die einiges an XP garantiert.

hier . Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit, alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du Alle Akzeptieren Einmal Akzeptieren

Zusätzlich dazu veröffentlicht 2K alle zwei bis vier Tage spezielle Moments-Karten. Diese sind Spielern zugeordnet, die im realen Leben durch überragende Leistungen auf sich aufmerksam machen konnten - XP-Agenden inklusive. Da die dazugehörigen Aufgaben meist schon in zwei, drei Tagen abgeschlossen werden müssen, sind die Karten entsprechend teuer. Für die weniger gut betuchten MyTeam-Spieler released 2K aber in regelmäßigen Abständen sogenannte Locker-Codes, die dem Spieler eine kostenlose Chance auf ein Pack, eine Moments-Karte oder ähnliches bietet.