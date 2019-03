OWL: Vancouver Titans gewinnt die Playoffs der Stage 1

Nach einer dominanten Regular Season blieben die Vancouver Titans auch in den Playoffs der Overwatch League Stage 1 ungeschlagen.

eSPORTS1 begleitete das Turnier vom 21. März bis 24. März 2019 LIVE mit den deutschen Kommentatoren Viktor "Noserino" Polster, Michael "Mir4y" Leder und Marco Britzl.

Die neue Organisation startete bereits in der Auftaktphase stark durch und ging mit einem Score von 7-0 als Top-Favorit in die Playoffs. Auch im Viertelfinale zeigten die Koreaner ihrem Kontrahenten Bosten Uprising keine Gnade. Mit einem 3-0 spielten sie sich locker ins Halbfinale. Dort trafen sie auf den Underdog Seoul Dynasty, der überraschenderweise in der Runde zuvor einen anderen Favoriten aus dem Rennen schlug.

"Alle Teams sind sehr solide in der beliebten 3-3 Kompositionen, doch 2 Teams stechen besonders hervor: NYXL und die Vancouver Titans. Sie sind ganz klare Favoriten, da beide die Stage 1 mit einem 7-0 Score abgeschlossen haben.", so SPORT1-Experte Viktor Polster vor den Playoffs.

Im Battle der koreanischen Teams ging Vancouver Titans mit einem 4-0 klar als Sieger hervor. Lediglich im Finale gegen San Francisco Shock musste das unschlagbare Team der kanadischen Stadt drei Niederlagen einstecken. Doch auf der allerletzten Karte Rialto riss Vancouver Titans ein letztes Mal das Ruder an sich und wurde zum Sieger der Stage 1 gekrönt.

Für den ersten Platz gab es 200.000 US-Dollar. Der Zweiplatzierte ging immerhin mit 100.000 US-Dollar nach Hause. Seoul Dynasty und Philadelphia Fusion bekamen jeweils 50.000 US-Dollar. Platz fünf bis acht konnte sich über jeweils 25.000 US-Dollar freuen.

Die zweite Phase der OWL startet am Donnerstag, den 4. April 2019.