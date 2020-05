Während die San Francisco Shock als amtierender Overwatch-League-Champion eine solide Saison spielen und im Rennen um die Titelverteidigung sind, haben andere Teams sichtlich Probleme. Nicht zuletzt aufgrund der Coronakrise verläuft die aktuelle Spielzeit anders als geplant.

Die groß angekündigten Heimspiele vor den eigenen Fans des jeweiligen Gastgebers sind zurzeit nicht möglich und die Vancouver Titans haben sich sogar dazu entschieden, ihr koreanisches Roster aufzugeben und sich neu zu besetzen.

Aus dem Keller in die Spitzengruppe

Damit ist eine Reihe guter Spieler auf dem freien Markt, die im Sinne ihrer Karriere und ihres Kontos eine neue Aufgabe suchen. Einer davon ist nun bei den Shock fündig geworden. Juseok "Twilight" Lee wird sich damit ausgerechnet jenem Team anschließen, gegen das er 2019 noch das OWL-Finale verloren hat.

"Twilight" ist vor allem für seine Ana und seinen Zenyatta bekannt und hat schon etwa 173.000 US-Dollar an Einnahmen durch Turniere generiert. In San Francisco warten Grant "moth" Espe und Minki "Viol2t" Park auf ihn, um die Plätze im Starting Roster unter sich auszumachen. Häufigere Spielerwechsel sind in der Overwatch League aber deutlich etablierter als in anderen eSports-Titeln. Damit hat "Twilight" gute Chancen auf genügend "Stage-Time" - auch ohne große Bühne.