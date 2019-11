PUBG Global Championship startet im November ©

Insgesamt kämpfen 32 Teams aus neun Regionen, um den Einzug ins Grand Final. Die Gruppenphase findet am 8. und 9. November in der OGN Super Arena in Los Angeles, Kalifornien statt. An beiden Tagen schaffen es die jeweils besten acht Teams ins Halbfinale. Die anderen 16 Teams bekommen eine letzte Chance in der Elimination Stage, die am 10. November in LA stattfindet.

Von dort aus ziehen erneut die besten acht Teams ins Halbfinale ein. Die unteren acht Ränge haben ihre Möglichkeit aufs Weiterkommen verspielt. Im Halbfinale werden alle drei Gruppen mit je acht Teams im Round Robin System (A vs. B, B vs. C, C vs. A) gegeneinander antreten, um sich einen der 16 Plätze des Grand Finals zu sichern.

Das Grand Final der PUBG Global Championship wird in der Oakland Arena vom 23. bis 24. November stattfinden. Wie in den vorherigen Runden wird jedes Team täglich 6 Matches absolvieren. Nachdem alle Begegnungen ausgetragen wurden, wird sich entscheiden, wer das Preisgeld in Höhe von 1 Millionen US-Dollar mit nach Hause nehmen wird. Insgesamt wird ein Preisgeld von 2 Millionen US-Dollar ausgespielt.

HyperX wird offizieller Sponsor

Der Hersteller von Gaming Headsets und Peripheriegeräten HyperX wird für das Turnier Headsets, Tastaturen und Mäuse bereitstellen. Die Spieler können Cloud Alpha, Cloud Earbuds, Pulsefire FPS Pro, Alloy FPS RGB und FURY RGB SSD im Wettbewerb verwenden. Durch das Sponsoring wird die Partnerschaft mit PUBG Coporation fortgesetzt. HyperX hat bereits den FACEIT Global Summit unterstützt.

Julian Schwartz, der Central Esports Business Development Manager bei PUBG Corp, sagt, dass HyperX dieses Jahr bereits ein wichtiger Teil von PUBG Esports gewesen sei. eSports erfordere viele verschiedene Hardwarekomponenten. HyperX sei ein einzigartig großartiger Partner, da sie eine Vielzahl von Artikeln und Peripheriegeräten anbieten können, ohne Kompromisse bei Qualität oder Stil eingehen zu müssen.