In der Vergangenheit wurde häufig die Frage gestellt, ob Videospiele nicht auch für die Olympischen Spiele zugelassen werden sollen. Auch, wenn das Thema bislang noch nicht vom IOC (international Olympic Commitee) vollständig geklärt wurde, treten zumindest bei den diesjährigen Asian Games eSports-Profis in ihren jeweiligen Disziplinen an.

Entwickler Blizzard gab nun bekannt, welche Hearthstone- & StarCraft-Spieler bei den panasiatischen Wettkämpfen teilnehmen.

2018 "nur" Demonstrationssport

Im Zuge der Asian Games werden verschiedene Profis und Teams in mehreren Games gegeneinander antreten. So gehören neben Hearthstone und StarCraft II auch die Titel League of Legends, Pro Evolution Soccer 2018 sowie die Mobile-Games Clash Royal und Arena of Valor beziehungsweise Honor of Kings in chinesischen Raum.

In diesem Jahr werden die Titel noch nicht als fester Bestandteil der Asian Games angesehen. Sie dienen als Demonstration der jeweiligen Genres. Ab 2020 ist jedoch geplant, die genannten Spiele oder auch andere Titel, fest in die Veranstaltung zu integrieren.

Die eSports-Profis von Hearthstone und StarCraft

Die folgenden Spieler treten im Zuge der Asian Games 2018 in Jarkarta und Palembang, Indonesien an:

Hearthstone

Lo Tsz Kin (Kin0531) - Hong Kong - Ostasien

Akasaka Tetsuro (Tredsred) - Japan - Ostasien

Nguyen Anh Tuan (Tuan) - Vietnam - Südostasien

Werit Popan (Disdai) - Thailand - Südostasien

Tirth Mehta (Gcttirth) - Indien - Südasien

Mukashov Artur (Gambit) - Kyrgyzstan - Zentralasien

Mosa Fouad H Alkaltham (Abu11ibrahim) - Saudi Arabien - West-Asien

Hendry Koentarto Handisurya (Jothree) - Indonesien - Host

StarCraft II

Huang Yu-Hsiang (Nice) - Chinese Taipei (Taiwan) - Ostasien

Cho Seongju (Maru) - Korea - Ostasien

Tran Hong Phuc (meomaika) - Vietnam - Südostasien

Pichayut Prasertwit (StriKE) - Thailand - Südostasien

Amruth Alfred (AmyPie) - Sri Lanka - Südasien

Satybaldin Adlet (Lightweight) - Kazakhstan - Zentralasien

Shahriar Shaki (DeMiGoD) - Iran - Westasien

Nyoman Arie Pranasakti (Jaquelton) - Indonesien - Host

