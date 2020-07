Der FaZe Clan organisiert am 6. August mit Unterstützung von Verizon und Nissan das "Valorant Invitational – Ignition Series"-Event. Das Teilnehmerfeld besteht aus den 16 besten Teams Nordamerikas, die um ein Preisgeld von 50.000 US-Dollar spielen werden. Das Turnier ist für vier Tage angelegt.

Hochklassige Valorant-Action an 4 Tagen

Während FaZe selbst als Teilnehmer gesetzt ist, werden elf weitere Plätze durch direkte Einladungen vergeben. Die vier übrigen Teams werden durch Online-Qualifikationen ermittelt. Insgesamt wird es vier Gruppen aus je vier Teams geben. Die ersten beiden Tage sind für die Gruppenspiele vorgesehen, die im Best-of-three und als Double-Elimination ausgespielt werden. Die beiden Sieger jeder Gruppe qualifizieren sich für die Playoffs.

Die K.o.-Spiele folgen denselben Spielmodi, wie die in der Gruppenphase. Lediglich das Große Finale wird in einem Best-of-five ausgetragen, alle anderen Matches in einem Best-of-three. Für den Sieger winken 25.000 US-Dollar Preisgeld, der Zweitplatzierte bekommt immerhin noch 15.000 und Platz Drei und Vier müssen sich mit 7.500, respektive 2.500, begnügen.

Die perfekte Gelegenheit

Da das Event bereits in einer Woche startet, ist mit einer baldigen Enthüllung der weiteren 15 Teilnehmer zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass die Top-platzierten Teams der letzten Ignition Series, der "PAX Arena Invitational", einen Startplatz sicher haben werden. Darunter auch der Turniersieger, die Sentinels.

Das hauseigene Valorant-Turnier bietet für FaZe Clan die perfekte Bühne, ihr komplettes Valorant-Team zu präsentieren. Bisher fehlt dem Squad rund um Kapitän Jason "jasonR" Ruchelski ein fünftes Teammitglied. In früheren Turnieren ist der Brite Rory "dephh" Jackson für FaZe Clan als fünfter Mann angetreten, jedoch ist auch ein komplett neues Gesicht nicht auszuschließen.