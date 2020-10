VALORANTs neue Alleskönnerin: Das ist Skye

Von Vincent Talmon-Gros

Riot verwöhnt aktuell jeden VALORANT-Fan. Erst die neue arktische Map ICEBOX und folgend gleich die neue Agentin Skye. Ob die Bekanntgabe der Agentin so früh hätte geschehen sollen steht erstmal in Frage, da ein Data Miner inoffiziell Informationen über die neue Addition veröffentlichte. Auf der offiziellen VALORANT Website Deutschland wäre der eigentliche Release-Termin von Skye am 27. Oktober gewesen.

Die neue Agentin ist ein wahrer Allrounder. Sie ist in der Lage Gegner zu blenden, diese mit einer Art Bodendrohne aufzuspüren und ihre Teamkameraden zu heilen. Quasi das Schweizer Messer unter den Agenten.

Tierfreund und universal einsetzbar

Skye scheint, so zeigt der Trailer, ein absoluter Tierfreund zu sein. Man sieht sie anfangs im Urwald stampfen, um eventuell die Erhaltung von verschiedenen Spezies zu sichern. Dies ist natürlich reine Spekulation, da Riot bisher keinerlei Hintergrundgeschichte veröffentlich hat, würde aber ihre Affinität zu Tieren erklären.

Denn die Fähigkeiten des Neuzugangs sind alle im Zusammenhang mit Tieren. Diese hat SPORT1 hier aufgelistet:

Guiding Light (E) Ein Vogel, welcher mit der Maus gesteuert werden kann. Der Vogel flasht die Gegner nach einer gewissen Zeit oder wird vom Spieler ausgelöst.

Trailblazer (Q) Der Spieler steuert einen tasmanischen Tiger und übernimmt dessen Sicht. Mit der SCHIESSEN-Taste stürmt das Tier noch vorne, erschüttert Gegner und fügt Schaden zu.

Regrowth (C) Heilt Teammates in einem gewissen Radius

Seeker (Ulti) Drei Sucher spüren die nächsten drei Feinde auf



Am 13. Oktober startete VALORANTs Akt III, jedoch wird Skye erst am 27.Oktober auf den Servern zu sehen sein.