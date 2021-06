Gestern war es endlich so weit: Riot Games hat den Vorhang gelüftet und den insgesamt 17. Agenten für ihren Shooter Valorant vorgestellt: KAY/O, ein Killer-Roboter, der mit dem Start des ersten Aktes in Episode Drei am 22. Juni in das Spiel kommen soll.

Laut Riot soll der neuste Agent "back to basics" gehen und sich vor allem für FPS-Spieler vertraut anfühlen: "Ein Wunsch, den wir für KAY/O haben, ist, dass FPS-Spieler einige der allgemeinen Shooter-Fertigkeiten, die sie aus anderen Spielen kennen, wie z.B. das Werfen von Granaten, übernehmen und auf eine intuitive Art und Weise anwenden können, um das Beste aus KAY/O's Kit herauszuholen." meint Game Designer Ryan Cousart.

KAY/O's Kit im Detail:

