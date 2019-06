Die deutschen topgesetzten Tischtennis-Asse greifen bei den European Games in Minsk nach der Goldmedaille im Teamwettbewerb. Während die Männer um Einzel-Sieger Boll im Halbfinale Europameister Portugal problemlos 3:0 schlugen, mussten die Frauen ohne die ausgefallene Mixed-Siegerin Petrissa Solja beim 3:2 gegen Polen über die volle Distanz gehen.

Timo Boll (Düsseldorf), Dimitrij Ovtcharov (Hameln) und Patrick Franziska (Saarbrücken) treffen im Endspiel am Samstag (ab 19 Uhr live im TV und STREAM bei SPORT1) auf Dänemark und oder Schweden. Die Frauen bekommen es zuvor (ab 12 Uhr live im TV und STREAM bei SPORT1) mit Rumänien zu tun.

Das deutsche Frauen-Team war ursprünglich mit der Einzel-Zweiten Han Ying (Düsseldorf), Solja (Langstadt) und Nina Mittelham (Berlin) in Minsk an den Start gegangen. Im Viertelfinale verletzte sich Solja jedoch am Oberarm und fiel aus. Für sie rückte Shan Xiaona (Berlin) in die Mannschaft.

Mit einem Sieg im Teamwettbewerb kann Deutschland sowohl bei den Männern als auch den Frauen einen weiteren Einzel-Startplatz für Olympia erringen. Auch die Mannschaft wäre im Falle eines Sieges für das Turnier in Tokio qualifiziert. Ying und Boll haten durch ihre Leistung im Einzel bereits einen Olympia-Startplatz gesichert.