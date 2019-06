Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat bei den European Games in Minsk die Bronzemedaille gewonnen. Der Titelverteidiger landete im Einer-Finale über die 1000 m am Mittwochvormittag auf dem dritten Rang, im Ziel fehlten 1,325 Sekunden auf den polnischen Sieger Tomasz Kaczor.

Der 31-Jährige verpasste damit jedoch die erhoffte Qualifikation für die Olympischen Spiele. Denn nur die Sieger sichern sich das Ticket für Tokio 2020.

Noch drei deutsche Boote am Start

Bei der European-Games-Premiere hatte der 31-Jährige, der in der vorolympischen Saison zuletzt nach seiner Form gesucht hatte, auf seiner Spezialstrecke noch den Titel gewonnen. Am Mittwoch kämpfen noch drei weitere Boote des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV) in Finalläufen um Medaillen.

Für die Kanuten gibt es bei den European Games zugleich EM-Medaillen zu gewinnen - allerdings werden einige Bootsklassen in der weißrussischen Hauptstadt nicht angeboten.

Bisher stehen stehen für das deutsche Team fünf Medaillen (1x Gold, 4x Bronze) in Minsk zu Buche.