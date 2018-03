Bundesliga-Absteiger FC Ingolstadt hat die Wochen des Misserfolgs beendet. Ein Treffer von Sonny Kittel (90.+1) und ein weiteres Tor von Almog Cohen (90.+4) bescherten den Schanzern einen 4:2 (2:0)-Erfolg gegen Dynamo Dresden. Zuvor war der FCI in fünf Spielen ohne Sieg geblieben.

Thomas Pledl (16.) und Tobias Schröck (28.) hatten die Gastgeber mit 2:0 in Führung gebracht und schon wie der sichere Sieger aussehen lassen. Moussa Kone per Strafstoß (58.) und Florian Ballas (79.) brachten die Gäste wieder auf 2:2 heran, ehe Ingolstadt in der Schlussphase dann erneut aufdrehte. (Das Spiel zum Nachlesen im LIVETICKER)

Dynamo tritt mit 35 Punkten im Mittelfeld weiter nur auf der Stelle. (DATENCENTER: Die Tabelle)

Kittel Ingolstädter Dreh- und Angelpunkt

Mann des Matches war Sonny Kittel mit einem Tor und drei Torvorlagen. "Egal, was ich heute bin. Wichtig ist nur, dass wie endlich wieder drei Punkte geholt haben", sagte Kittel nach dem Abpfiff bei Sky. "Wir haben es nach dem 2:2 einfach nicht hingekriegt. Da muss man den Ball einfach hinten rausschlagen", ärgerte sich Dresdens Niklas Hauptmann.

Pledl hatte den Torreigen der Gastgeber eröffnet. Der 23-Jährige war nach einem Pass des überragenden Kittel zur Stelle und schob den Ball aus zwölf Metern am herauseilenden Gäste-Keeper Markus Schubert vorbei in die Maschen. Zwölf Minuten später besorgte Schröck nach erneuter Vorarbeit von Kittel das 2:0. (DATENCENTER: Ergebnisse und Spielplan)

Noch vor der Pause hätte Pledl das beruhigende 3:0 erzielen müssen. Der Angreifer hätte aus neun Metern nur einschieben müssen, zog aber neben das Tor. Ingolstadt überließ den Gästen mehr und mehr das Mittelfeld, und Dresden wurde gefährlicher. Kone nutzte die Chance zum 1:2-Anschlusstreffern vom Elfmeterpunkt, nachdem er zuvor selbst gefoult worden war.

Ballas erzielte mit einem wuchtigen Kopfball den verdienten Ausgleich. In der Nachspielzeit sorgten die Schanzer für die Entscheidung und sicherten sich den Dreier.