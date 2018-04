Arminia Bielefeld hat den Vertrag mit Trainer Jeff Saibene vorzeitig bis 2021 verlängert. Das gaben die Ostwestfalen vor dem Ligaspiel gegen Holstein Kiel am Sonntag bekannt. Der 49-jährige Luxemburger war im März 2017 vom FC Thun zur Arminia gewechselt und hatte Bielefeld zum Klassenerhalt geführt.

"Ich habe immer betont, dass ich mich in Bielefeld sehr wohl fühle. In sehr kurzer Zeit habe ich den Klub, sein Umfeld, sein Stadion und seine tollen Fans zu schätzen gelernt. Die Zusammenarbeit mit meinem Trainerteam ist hervorragend. Ich bin gerne hier und danke der Geschäftsführung für diesen Vertrauensbeweis. Gemeinsam können wir beim DSC Arminia noch viel bewegen", sagte Saibene.

Geschäftsführer Sport Samir Arabi äußerte: "Wir haben in dem letzten Jahr unter Jeff Saibene eine sehr positive Entwicklung genommen. Jeff hat die Mannschaft in der vergangenen Saison aus einer schwierigen sportlichen Situation befreien können und sie über den Klassenerhalt hinaus weiter entwickelt. Wir sind davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist auf der Position des Cheftrainers Kontinuität zu haben, um den Stabilisierungsprozess weiter fortzusetzen und immer wieder eigene Talente in den Profikader zu integrieren."