Eintracht Braunschweig hat im Abstiegskampf der 2. Liga den erhofften Befreiungsschlag verpasst, sich im Duell mit Dynamo Dresden aber immerhin noch einen Punkte erkämpft.

Philipp Hofmann (23.) sicherte dem Team von Trainer Torsten Lieberknecht das 1:1 (1:1) nachdem Haris Duljevic (8.) die Sachsen nicht unverdient in Führung gebracht hatte. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Beide Traditionsklubs vergrößerten immerhin den Vorsprung auf den Relegationsrang auf drei Punkte. (Spielplan und Ergebnisse)

Dresden leicht überlegen

Dresden hatte vor 22.700 Zuschauern bei den Löwen etwas mehr vom Spiel in einer Partie auf einem insgesamt sehr niedrigen Niveau. (Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Die in ihren vergangenen drei Heimspielen siegreichen Hausherren agierten vor allem in der ersten Hälfte überraschend enttäuschend.

Das Team von Trainer Uwe Neuhaus konnte daraus aber zu wenig Kapital schlagen und blieb in den entscheidenden Szenen zu inkonsequent. Unter anderem vergab Duljevic (73.) noch eine gute Möglichkeit

Und so trennten sich beide Teams erstmals in der Geschichte mit einem Unentschieden, wenn sie in Braunschweig aufeinandertrafen.

Auf die Niedersachsen wartet nächste Woche mit der Partie in Darmstadt das nächste Kellerduell, Dresden empfängt den Aufstiegsaspiranten Holstein Kiel.