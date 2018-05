Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern möchte seinen ehemaligen Trainer Jeff Strasser in der 3. Liga in anderer Position an sich binden.

"Ja, wir haben uns mit Jeff zusammengesetzt. Er wird in den nächsten Tagen gesundgeschrieben. Wenn die Lizenzierung und die Kaderplanung abgeschlossen sind, werden wir uns im Juni noch mal zusammensetzen. Wir möchten Jeff einbinden – möglicherweise beim Nachwuchs oder beim Scouting", zitiert die Bild FCK-Sportvorstand Martin Bader.

Strasser hatte am 24. Januar in der Halbzeit des Zweitligaspiels zwischen Darmstadt 98 und Kaiserslautern eine Herzattacke erlitten und musste anschließend seinen Trainerjob aufgeben. Für den 43-jährigen Luxemburger sprang Michael Frontzeck in die Bresche, der den Abstieg aber nicht verhindern konnte.

Durch den Gang in Liga drei läuft Strassers Vertrag im Sommer aus, sodass er ab Juli arbeitslos wäre. Frontzeck bleibt Trainer der Roten Teufel.