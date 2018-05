Zweitliga-Dauerbrenner Greuther Fürth droht nach mehr als zwei Jahrzehnten der direkte Abstieg in die 3. Liga.

Die Franken kamen am vorletzten Spieltag nicht über ein 2:2 (1:0) gegen den MSV Duisburg hinaus und rutschten damit auf den vorletzten Tabellenplatz ab. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Der Spitzenreiter der "ewigen" Tabelle der 2. Bundesliga, der zuletzt 1997 drittklassig und 2012/13 sogar in der Bundesliga spielte, hat damit am kommenden Sonntag beim direkten Konkurrenten 1. FC Heidenheim ein echtes Endspiel. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Die Highlights der Sonntagsspiele in der Sendung "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" ab 19.30 Uhr im TV auf SPORT1

In einem ausgeglichenen Spiel brachte Marco Caligiuri (45.) die zuvor viermal in Serie sieglosen Fürther kurz vor der Pause nicht unverdient in Führung. (Tabellenrechner der 2. Bundesliga)

Der bereits gerettete MSV schlug in der zweiten Halbzeit binnen 180 Sekunden doppelt: Erst glich Boris Taschtschy (62.) aus, dann drehte Cauly Oliveira-Souza (64.) das Spiel. Sebastian Ernst (75.) ließ Fürth wieder hoffen. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Das Restprogramm

SPVGG GREUTHER FÜRTH:

(A) 1. FC Heidenheim

MSV DUISBURG:

(H) FC St. Pauli