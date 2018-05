Am 34. Spieltag steigt in Nürnberg (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) das große Finale um die Meisterschaft in der 2. Bundesliga zwischen dem fränkischen Tabellenführer und der punktgleichen Fortuna Düsseldorf. Aber: Die Felge wird nichts zwangsläufig im Max-Marlock-Stadion übergeben.

Die DFL gab am Montagnachmittag bekannt, dass die Ehrung des Meisters der 2. Liga bei einem Titelgewinn der Nürnberger am 13. Mai nach deren Heimspiel gegen Düsseldorf geplant sei.

Die Fortuna wiederum würde für Platz eins in der Abschlusstabelle der Saison 2017/18 einen Tag später am 14. Mai bei einem Empfang durch Oberbürgermeister Thomas Geisel im Düsseldorfer Rathaus als Zweitligameister geehrt.

Düsseldorf musste durch das 1:1-Remis gegen Holstein Kiel am vorletzten Spieltag Platz eins an den Glubb abtreten. Als Bundesliga-Aufsteiger stehen beide Klubs bereits fest. (Ergebnisse und Spielplan der 2. Bundesliga)

Die beiden Top-Teams gehen punktgleich (60) ins Meister-Finale, wobei die Tordifferenz klar für Nürnberg (+23) spricht. Dem FCN würde also im Gegensatz zur Fortuna (+12) bereits ein Punkt zum Titelgewinn reichen.

"Natürlich wollen wir die Felge. Das wäre der perfekte Abschluss der Saison", sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel. Für die Fortuna wäre es die zweite Zweitliga-Meisterschaft nach 1989.

Nürnberg-Coach Köllner schrieb auf seiner Facebook-Seite: "Wir wollen nochmal ein richtig starkes Spiel abliefern und vor ausverkauftem Haus alles dafür geben, um am Ende vielleicht sogar noch das i-Tüpfelchen auf diese herausragende Saison zu setzen." Für die Franken wäre es die fünfte Zweitliga-Meisterschaft nach 1980, 1985, 2001 und 2004. (Tabellenrechner der 2. Bundesliga)