Auf der Suche nach Verstärkungen hat Jahn Regensburg seine Fühler nach zwei Top-Talenten des FC Bayern ausgestreckt.

SPORT1 erfuhr: Der Zweitligist hat Interesse an Felix Götze, Bruder von Weltmeister Mario, und Maxime Awoudja. Beide sind Stammspieler im Regionalliga-Team von FCB-II-Trainer Tim Walter.

"Awoudja und Götze sind beides hoch veranlagte, junge Spieler, die beide gute Chancen haben, ihren Weg im Profifußball zu gehen. Natürlich haben wir die beiden Jungs deshalb im Blick unseres Scoutings, sind hier aber sicherlich nicht allein”, sagt SSV-Sportdirektor Dr. Christian Keller zu SPORT1.

Beim SSV könnten die Youngster in der kommenden Saison wichtige Spielzeit in der zweiten Bundesliga sammeln. Regensburg hat mit 47 Punkten nach 33 Spielen den Klassenerhalt längst gesichert. Daran, dass die beiden in Liga zwei bestehen könnten, haben die Regensburg-Bosse keine Zweifel.

Götze kommt in dieser Saison auf 19 Regionalliga-Einsätze und drei Tore. Der 20-Jährige überzeugt als Außenverteidiger mit viel Offensivdrang und gutem Zweikampfverhalten. Innenverteidiger Awoudja bringt es auf 27 Einsätze in der laufenden Regionalliga-Saison. Der schnelle 20-Jährige schoss dabei vier Tore.

Götze und Awoudja sind nicht allein

Klar ist, dass die Bayern-Reserve nach dem erneuten Verpassen des Aufstiegs in die Dritte Liga vor einem Umbruch steht. Der Abschied von Trainer Tim Walter steht fest.

Bildergalerie Talente des FC Bayern München 34 Bilder

Er wird mit Zweitligist Holstein Kiel in Verbindung gebracht. Ebenso perfekt sind die Abgänge von Kapitän Niklas Dorsch und Milos Pantovic. Torhüter Leo Weinkauf wechselt zu Hannover 96, Stürmer Manuel Wintzheimer zum Hamburger SV. Verteidiger Thomas Isherwood absolvierte in den vergangenen Tagen ein Probetraining bei den Glasgow Rangers in Schottland. Auch bei Mittelfeldspieler Fabian Benko stehen die Zeichen auf Abschied.