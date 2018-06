Der frühere türkische Nationalstürmer Halil Altintop beendet seine aktive Karriere im Profifußball.

Zu diesem Zweck hat der 35-Jährige seinen Vertrag beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern vorzeitig aufgelöst, das teilte der Klub am Dienstag mit. Nun laufen Gespräche über eine Einbindung Altintops als Trainer im Jugendbereich des FCK.

"Halil kann auf eine lange und große Karriere zurückblicken, hat als Fußballer viel erreicht und viel Erfahrung gesammelt", sagte FCK-Sportvorstand Martin Bader: "Jetzt besprechen wir eine mögliche Perspektive für ihn an unserem Nachwuchsleistungszentrum, beispielsweise als Co-Trainer bei unserer U19 und als Individualtrainer für unsere jungen Talente."

Altintop startet Karriere bei Wattenscheid

Der gebürtige Gelsenkirchener Altintop hatte seine Karriere bei der SG Wattenscheid 09 begonnen, anschließend schaffte er in Kaiserslautern den Durchbruch. Für die Roten Teufel erzielte er allein in der Saison 2005/06 20 Bundesligatore und landete damit auf Rang drei der Torjägerliste hinter Miroslav Klose (Werder Bremen/25) und Dimitar Berbatow (Bayer Leverkusen/21).

Anschließend wechselte Altintop zu Schalke 04 und spielte in Deutschland später auch noch für Eintracht Frankfurt und den FC Augsburg. Nach Kaiserslautern kehrte er erst im vergangenen Winter zurück. In der Rückrunde erzielte Altintop in 14 Spielen einen Treffer. Den Abstieg des Klubs konnte er nicht mehr verhindern. Insgesamt lief der Angreifer 351-mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei 67 Tore. In 38 Länderspielen (8 Tore) stand er zudem für die Türkei auf dem Platz.