In der Zweiten Bundesliga hat die DFL die Spieltage 3 bis 8 terminiert.

Das Topspiel des 3. Spieltags steigt am Montag, den 27. August zwischen dem Hamburger SV und Arminia Bielefeld (20:30 Uhr). Den Spieltag eröffnen am Freitag die Duelle zwischen dem VfL Bochum und dem SV Sandhausen so wie Darmstadt 98 gegen den MSV Duisburg.

Erste englische Woche am 7. Spieltag

Der 7. Spieltag ist der erste Wochen-Spieltag der Saison. Der 1. FC Köln empfängt am Dienstag, den 25. September den FC Ingolstadt (18:30 Uhr). Den Spieltag beschließt am Donnerstag der Hamburger SV, der bei der SpVgg Greuther Fürth zu Gast ist. (DATENCENTER: Der Spielplan der Zweiten Liga)