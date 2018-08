Uwe Neuhaus ist nicht mehr Trainer von Dynamo Dresden.

Die Sportgeschäftsführer Ralf Minge und Kristian Walter informierten den 58-Jährigen am Mittwochnachmittag in einem persönlichen Gespräch über die Entscheidung. Das teilte der Zweitligist am Mittwoch mit. Auch Co-Trainer Peter Nemeth wurde freigestellt.

"Uwe Neuhaus hat großen Anteil an den Erfolgen und der positiven sportlichen Entwicklung seit seinem Amtsantritt 2015", sagte Minge. "Dennoch sind Kristian Walter und ich in der gemeinsamen Analyse in dieser Woche zu der Überzeugung gelangt, dass wir jetzt eine Veränderung benötigen, um den eingeschlagenen Weg in dieser Saison und darüber hinaus erfolgreich fortzusetzen."

Nachfolger noch nicht bekannt

Ein Nachfolger steht noch nicht fest, die Mannschaft werde nach Klubangaben zunächst von einem Interimstrainer betreut, der zeitnah präsentiert werden soll.

Als Kandidaten für eine längerfristige Lösung werden Jens Keller, Markus Weinzierl und Ex-Braunschweig-Coach Torsten Lieberknecht gehandelt. "Es besteht kein Kontakt", erklärte Lieberknechts Berater Marc Kosicke bei SPORT1.

Pokal-Aus in Rödinghausen

Mit seinem Team war Neuhaus am Samstag in der ersten Runde des DFB-Pokals an Regionalligist SV Rödinghausen gescheitert. In der Zweiten Liga belegt Dynamo nach zwei Spieltagen mit drei Punkten Platz 9. Dem Auftaktsieg gegen den MSV Duisburg (1:0) folgte eine 1:2-Niederlage bei Arminia Bielefeld.

Neuhaus war seit 2015 Trainer der Dresdner und schaffte in seiner ersten Saison den Aufstieg von der 3. Liga in die 2. Bundesliga. Als Aufsteiger belegte Neuhaus mit seiner Mannschaft in der Folgesaison einen starken fünften Platz. In der vergangenen Saison kämpfte der Klub lange gegen den Abstieg, landete schließlich auf Platz 14.