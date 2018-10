Union Berlin hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Im ereignisarmen Verfolgerduell beim SC Paderborn kam der Aufstiegsaspirant am Sonntag nicht über ein 0:0 hinaus. Union blieb damit aber auch am 10. Spieltag ungeschlagen und liegt weiter in der Spitzengruppe. Auch die heimstarken Paderborner sind in Schlagdistanz. (Tabelle der 2. Bundesliga)

ANZEIGE: Jetzt das Trikot von Paderborn oder Berlin kaufen - hier geht es zum Shop

In einer intensiv geführten Begegnung hatte Paderborn im ersten Durchgang etwas mehr Spielanteile.

Andersson trifft nur die Latte

Allerdings gelang es den Ostwestfalen nicht, vor dem Tor für Gefahr zu sorgen. Auch das Offensivspiel der defensiv sehr stabilen Berliner stockte. (Das Spiel zum Nachlesen im TICKER)

Die Highlights der Samstagsspiele am Sonntag ab 19.30 Uhr in "Sky Sport News HD: Die 2. Bundesliga" im TV auf SPORT1

Auch nach der Pause agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe - wenn auch weiterhin auf mäßigem spielerischen Niveau. Im Verlauf der zweiten Halbzeit wurde Union stärker und hatte bei Sebastian Anderssons Lattentreffer (69.) Pech. (Alle Ergebnisse im Überblick)