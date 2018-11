Zweitligist 1. FC Köln hat einen Transfercoup gelandet und Torjäger Anthony Modeste zurückgeholt.

Der 30-jährige Franzose erhält in Köln einen Vertrag bis zum 30. Juni 2023 und ist ab sofort spielberechtigt, dies teilte der Klub am Samstag mit. Modeste hatte den FC im Sommer 2017 verlassen und war zu Tianjin Quanjian gewechselt. Bei den Chinesen wurde der Franzose aber nicht glücklich, sein Vertrag wurde nach längerem Streit aufgelöst.

"Wir bekommen mit Tony einen Topstürmer hinzu, der die Mannschaft, den Klub und die Stadt kennt", sagte FC-Geschäftsführer Armin Veh: "Es ist aber auch ganz klar: Tony Modeste steigt bei uns nicht als großer Star ein, der den FC allein zum Aufstieg schießen soll, sondern er ist ein Teil dieser Mannschaft."

Modeste auch bei Schalke und Stuttgart auf dem Zettel

Modeste hatte den FC in der Saison 2016/17 mit 25 Toren in die Europa League geführt. Nach seinem gescheiterten Engagement in China hielt sich der Franzose zuletzt bei der U21 der Rheinländer fit. Auch die Bundesligisten Schalke 04 und VfB Stuttgart sollen Interesse an dem Stürmer gehabt haben.

Der 30-Jährige sagte, er sei "dankbar und glücklich, dass ich zum 1. FC Köln und zu meinen Jungs zurückkehren kann". Der FC habe sich "sehr um mich bemüht und mir in den vergangenen Wochen nach meiner Rückkehr aus China enorm geholfen", führte Modeste aus: "Diese Unterstützung und das Vertrauen möchte ich unbedingt zurückzahlen und meinen Teil dazu beitragen, dass der FC erfolgreich ist. Ich kann es kaum erwarten, wieder für den FC aufzulaufen."