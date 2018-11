2. Bundesliga, 13. Spieltag: 1. FC Köln zerlegt Dynamo Dresden FC siegt sich in Karnevalsstimmung - von SPORT1 / Lesedauer: 3 Minuten

vergrößernverkleinern Kölns Doppel-Torschützen Cordoba und Hector feiern © Imago

Köln - Der 1. FC Köln hat sich in der 2. Liga am 13. Spieltag mit einem Schützenfest gegen Dynamo Dresden eindrucksvoll zurückgemeldet. Der FC trifft wie er will.