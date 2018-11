Der FC St. Pauli hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Die Hamburger feierten mit 2:1 (0:1) bei Arminia Bielefeld ihren fünften Auswärtssieg in dieser Saison und überflügelten damit die beiden Bundesligaabsteiger Hamburger SV und 1. FC Köln, von denen sich einer im Spitzenspiel der 12. Runde am Montagabend an der Elbe an die Spitze setzen wird. (Service: Die Tabelle der 2. Bundesliga)

Bielefeld im freien Fall

Marvin Knoll (49.) per Foulelfmeter und Mats Möller Daehli (56.) drehten in der zweiten Hälfte die Partie zugunsten der Gäste. Keanu Staude hatte Bielefeld in der 7. Minute in Führung gebracht.

Am Ende stand aber die sechste Pflichtspielniederlage der Ostwestfalen in Folge zu Buche.

Vor 22.446 Zuschauern zeigten sich die Gastgeber von Beginn an gegenüber dem 0:3 im DFB-Pokal unter der Woche gegen Ligarivale MSV Duisburg stark verbessert.

Traumtor bringt Arminia in Führung

Mit einem Sonntagsschuss aus 18 Metern brachte Staude seine Farben frühzeitig in Front. Johannes Flum und Richard Neudecker vergaben für die Gäste vor der Pause gute Möglichkeiten zum Ausgleich. (Service: Alle Ergebnisse im Überblick)

Kurz nach dem Seitenwechsel zwang Staude Pauli-Torwart Robin Himmelmann zu einer Glanzparade, ehe die Gäste das Kommando übernahmen und durch Knoll und Möller Daehli auf die Siegerstraße kamen.

Bielefeld hatte anschließend nichts mehr entgegenzusetzen, für St. Pauli traf Neudecker noch die Latte. (Das Spiel zum Nachlesen im Ticker)