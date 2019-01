Trainer Damir Buric vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) zu einer Innenraumsperre von zwei Spielen sowie zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt worden.

Buric darf sich somit beim ersten Rückrundenspiel der Franken gegen den FC Ingolstadt am 29. Januar in der Zeit von einer halben Stunde vor dem Anpfiff bis eine halbe Stunde nach Abpfiff nicht im Innenraum, im Spielertunnel oder den Umkleidekabinen aufhalten und keinen Kontakt zur Mannschaft aufnehmen. Die Strafe für das zweite Spiel am 2. Februar beim SC Paderborn wurde zur Bewährung ausgesetzt. (Tabelle der 2. Bundesliga)

Buric gerät mit viertem Offiziellen aneinander

Buric war am 21. Dezember beim 0:0 seiner Mannschaft im Auswärtsspiel beim SV Sandhausen in der 84. Minute mit dem vierten Offiziellen Nicolas Winter verbal aneinander geraten und hatte diesen mit der rechten Hand gegen die Brust gestoßen. Schiedsrichter Frank Willenborg verwies Buric daraufhin auf die Tribüne. Gegen das Urteil kann der Trainer innerhalb eines Tages Berufung einlegen.