Zweitligist 1. FC Köln hat seinen langjährigen Co-Trainer Manfred Schmid (48) als Chefscout verpflichtet.

Der Österreicher war von Sommer 2013 bis Dezember 2017 Assistent von Coach Peter Stöger und folgt in seiner neuen Rolle nun auf Nils Schmadtke. Der Sohn des früheren FC-Sportchefs Jörg Schmadtke hatte den Verein Ende 2018 verlassen.

Veh will Fachkompetenz steigern

"Bei der Neuausrichtung unserer Scoutingabteilung war uns ganz wichtig, dass wir die Fachkompetenz steigern", sagte Kölns Geschäftsführer Armin Veh: "Deshalb haben wir uns bewusst für Manfred entschieden, der ausgebildeter Fußballlehrer ist. Er bringt große Erfahrung mit, da er viele Jahre auf höchstem Niveau in diesem Bereich gearbeitet hat."

Gemeinsam mit Stöger hatte Schmid den FC aus der 2. in die 1. Liga und im Sommer 2017 erstmals nach 25 Jahren in den Europacup geführt. In der folgenden Saison stürzte das Team jedoch ab, im Dezember 2017 folgte die Trennung vom einstigen Erfolgsduo.