Der Hamburger SV hat im Kampf um den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen müssen.

Bei Jahn Regensburg unterlag der Tabellenführer nach einem Platzverweis von Orel Mangala (69.) und von Vasilije Janjicic (90.+2) mit 1:2 (1:0). (LIVETICKER zum Nachlesen)

Zwei Hamburger fliegen vom Platz

Sargis Adamyan gelang fünf Minuten nach Gelb-Rot für Mangala der Ausgleich (74.) für die zuletzt in drei Spielen torlosen Gastgeber, Marco Grüttner erzielte den Siegtreffer (81.). In der Nachspielzeit flog auch noch Janjicic nach einer Notbremse vom Platz. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Verfolger 1. FC Köln kann nun am Mittwoch mit einem Sieg im Nachholspiel bei Erzgebirge Aue am HSV vorbeiziehen. Dessen Abstand auf Union Berlin auf Rang drei beträgt nun nur noch drei Punkte. (SERVICE: Ergebnisse der 2. Bundesliga)

Rothosen versäumen es nachzulegen

Die lange Zeit souverän wirkenden Hamburger waren vor 15.211 Zuschauern im ausverkauften Regensburger Stadion dank eines Treffers von Abwehrspieler David Bates in Führung gegangen (16.), versäumten es dann aber, in der umkämpften Begegnung in der zweiten Halbzeit nachzulegen.

"Wir können das 2:0 machen, belohnen uns aber nicht", klagte Lewis Holtby angesichts einer großen Chance von Pierre-Michel Lasogga (25.).

Der Jahn, der die Hamburger im Hinspiel mit 5:0 gedemütigt hatte, war mit der ersten bemerkenswerten Chance des Spiels in Rückstand geraten. Nach einem Freistoß von Douglas Santos bekamen die Gastgeber den Ball nicht aus dem Strafraum, nachdem Torhüter Philipp Pentke den Schuss von Hwang Hee Chan noch abwehren konnte, staubte Bates ab.

Grüttner besaß in einer umkämpften Begegnung den Ausgleich (29.), mit der Führung im Rücken spielte der HSV zunächst lange clever. Allerdings versäumten es die Hamburger, ihre Führung auszubauen. Regensburg hielt unverdrossen dagegen und nutzte den berechtigten Platzverweis von Mangala seinerseits ohne Kompromisse aus.