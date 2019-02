Jäger aus der eigenen Stadt: Dank "Fußball-Gott" und Winter-Rückkehrer Alexander Meier hat der FC St. Pauli seinen Angstgegner Union Berlin nach einer völlig verrückten Schlussphase mit 3:2 (1:0) geschlagen und ist dank des wichtigen Sieges im Verfolgerduell der 2. Liga auf den zweiten Tabellenplatz geklettert. Meier traf damit erstmals seit dem 6. April 2003 wieder für die Hamburger.

Meier erzielte zwei Tore (62., 90.+4/Foulelfmeter) für die Mannschaft von Trainer Markus Kauczinski, Sami Allagui hatte St. Pauli in Führung gebracht (23.). Grischa Prömel und Suleiman Abdullahi trafen innerhalb einer Minute für Union (84.). (LIVETICKER zum Nachlesen)

"Ich bin ziemlich kaputt, aber natürlich sehr, sehr glücklich, dass wir das Spiel doch noch gewonnen haben", sagte Meier, der von den Fans gefeiert wurde, bei Sky.

"Es war ein geiles Spiel", meinte Kauczinski: "Es ging rauf und runter. Union war körperlich stärker, sie haben uns vor Probleme gestellt. Aber wir haben unsere Mittel gefunden. Wir hatten das Spiel im Griff, kriegen dann zwei Tore. Aber dass wir so zurückkommen, ist einfach geil."

Meier gibt Startelfdebüt

Die Kiezkicker liegen durch den ersten Dreier nach zuvor acht Spielen ohne Sieg gegen Union nur noch drei Zähler hinter dem Erzrivalen Hamburger SV und dürfen sogar vom direkten Aufstieg in die Bundesliga träumen. Die Mannschaft von Trainer Urs Fischer schwächelt hingegen weiter auswärts - die Berliner konnten keines ihrer letzten sechs Spiele in der Fremde gewinnen. Nach dem furiosen Sieg zuletzt gegen den 1. FC Köln, dessen Spiel in Aue abgesagt worden war, schieben die ambitionierten Hauptstädter als Vierter damit wieder Frust.

Kauczinski krempelte sein Team nach der Pleite in Darmstadt ordentlich um, unter anderem kam Rückkehrer Meier vor 29.546 Zuschauern zu seinem Startelfdebüt. Doch die Hausherren hatten zunächst Probleme, den 36-Jährigen gegen die starken Berliner Innenverteidiger Marvin Friedrich und Florian Hübner richtig in Szene zu setzen.

Allagui trifft traumhaft

Doch als es darauf ankam, war Meier zur Stelle. Der bis zum Winter vereinslose Angreifer und ehemalige Frankfurter stand bei seinem Treffer goldrichtig und drückte den Ball per Kopf über die Linie. In seinem fünften Zweitligaspiel gegen Union war es bereits sein fünftes Tor.

Bereits der erste Treffer für St. Pauli fiel im richtigen Moment. Als Union nach einem munteren Beginn immer besser wurde und die Führung mehr verdient gehabt hätte, düpierte Allagui die Gäste mit seinem Geniestreich. Der 32-Jährige zog aus zentraler Position einfach mal ab und traf ins linke obere Toreck zu seinem vierten Saisontreffer - Rafal Gikiewicz hatte keine Abwehrchance. (SERVICE: Tabelle der 2. Bundesliga)

Union zeigte sich jedoch kaum geschockt und spielte weiter unbeeindruckt nach vorne. Kapitän Felix Kroos, Sebastian Andersson und der flinke Carlos Mane sorgten immer wieder für Gefahr in der Abwehr der Braun-Weißen, zudem leisteten sich die Gastgeber erstaunlich leichte Ballverluste im Spielaufbau.

Meier verwandelt Elfmeter eiskalt

Und doch hatte St. Pauli kurz vor der Halbzeit noch einmal die besseren Möglichkeiten - aber wiederum Allagui (44. und 45.+1) vergab aus kurzer Distanz.

Mit zunehmender Spieldauer versuchte Union noch einmal den Druck zu erhöhen, St. Paulis wacklige Abwehr stand im zweiten Durchgang zunächst aber etwas besser. Am Ende aber brachen alle Dämme. Erst vergab Abdullahi knapp (82.), dann trafen Prömel und der Nigerianer innerhalb weniger Sekunden zum Ausgleich.

Als alles auf ein Remis deutete, verursachte Abdullahi in der Nachspielzeit einen Elfmeter. Meier blieb cool und bescherte den Hamburgern den Sieg. Dabei hatte Meier den Elfmeter eigentlich gar nicht schießen sollen. Der etatmäßige Schütze Marvin Knoll fühlte sich jedoch zu ausgelaugt und überließ Meier - der ließ sich nicht lange bitten.